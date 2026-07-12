Londra'da Türk Zeytinyağı Mirası Tanıtıldı

Anadolu'nun 2 bin 600 yıllık zeytinyağı mirası, dünyanın gastronomi başkentlerinden Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikle ilk kez uluslararası gastronomi dünyasına tanıtıldı.

Türk zeytinyağı Londra'da gastronomi dünyasıyla buluştu. İngiliz gazeteciler, gastronomi yazarları, şefler, halkla ilişkiler profesyonelleri, sanatçılar ve iş dünyasının temsilcilerinden oluşan seçkin davetli grubu, Urla ve Milas'ın yüksek kaliteli natürel sızma zeytinyağlarıyla tanışırken, Anadolu'nun 2 bin 600 yıllık zeytinyağı kültürüne de ilk defa yakından tanıklık etti. Tadımda Oro di Milas ve Köstem Çiftliği Organik Zeytinyağları yer aldı. Etkinliğin amacı herhangi bir markayı öne çıkarmaktan çok, Türk natürel sızma zeytinyağının tarihini, üretim kültürünü ve dünya standartlarındaki kalitesini uluslararası kanaat önderleriyle buluşturmak oldu.

Londra'da Türk mutfağını başarıyla temsil eden Zahter Restaurant'ta gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin zeytinyağı mirasını uluslararası gastronomi çevreleriyle buluşturan önemli bir gastronomi diplomasisi örneği olarak değerlendirildi. Urla'nın 2 bin 600 yıllık zeytinyağı mirası, Milas'ın uluslararası başarı hikayesi ve Zahter'in zeytinyağına dayanan mutfak kültürünün aynı sofrada buluştuğu etkinlikte, davetliler farklı natürel sızma zeytinyağlarını tattı ve Anadolu'nun köklü zeytin kültürünü, sağlıklı yaşam anlayışını ve geleceğe uzanan gastronomi mirasını da yakından tanıma fırsatı buldu.

İki uluslararası uzman aynı sofrada buluştu

Etkinlik, gazeteci, uluslararası zeytinyağı eğitmeni ve sommelier Aynur Tattersall ile İngiltere'nin saygın gastronomi yazarlarından, The Times yazarı ve zeytinyağı sommelieri Giulia Crouch'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Giulia Crouch ve Aynur Tattersall, profesyonel tadımı birlikte yöneterek katılımcılara kaliteli natürel sızma zeytinyağının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Meyvemsilik, acılık ve yakıcılık gibi kalite göstergeleri açıklanırken, gerçek natürel sızma zeytinyağını tanımanın hem sağlık hem de gastronomi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Mesele, Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesini, kültürünü ve sağlıklı yaşam anlayışını da dünyaya anlatabilmektir"

Aynur Tattersall sunumunda, Türkiye'nin binlerce yıllık zeytinyağı mirasını anlatarak Urla'daki Klazomenai Antik Zeytinyağı İşliği'nden Milas'ın uluslararası başarılarına uzanan etkileyici yolculuğu davetlilerle paylaştı. Tattersall, Türkiye'nin dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biri olmasına rağmen uluslararası pazarda hala hak ettiği marka bilinirliğine ulaşamadığını belirterek, kaliteli Türk natürel sızma zeytinyağlarının çok daha görünür olması gerektiğini vurguladı.

"Artık mesele yalnızca kaliteli zeytinyağı üretmek değil; Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesini, kültürünü ve sağlıklı yaşam anlayışını da dünyaya anlatabilmektir" diyen Tattersall, gastronominin günümüzde ülkelerin en etkili kültürel diplomasi araçlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Tattersall ve Crouch, kaliteli natürel sızma zeytinyağı yalnızca bir mutfak ürünü olmadığını; sağlıklı yaşamın, sürdürülebilir tarımın ve binlerce yıllık bir kültürün en değerli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Anadolu'nun 2 bin 600 yıllık zeytinyağı mirası

Sunumlarda Türkiye'nin zeytincilik tarihinin binlerce yıl öncesine uzandığı anlatıldı. Ege kıyısındaki Urla'da bulunan Klazomenai Antik Zeytinyağı İşliği'nin, MÖ 6. yüzyıla tarihlenen ve dünyanın bilinen en eski zeytinyağı üretim tesislerinden biri olduğu kaydedildi. Antik çağda kullanılan gelişmiş sıkım sistemlerinin bugün hala görülebiliyor olmasının, Anadolu'nun zeytinyağı üretimindeki öncü rolünü gözler önüne serdiğinin altı çizildi. Katılımcılara zeytinyağının yalnızca bir gıda ürünü olmadığı; binlerce yıldır medeniyetlerin, kültürlerin ve Akdeniz yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası olduğu anlatıldı.

Milas'ın uluslararası başarı hikayesi

Etkinlikte Muğla'nın Milas ilçesi ve bölgenin karakteristik Memecik zeytininden üretilen natürel sızma zeytinyağları da tanıtıldı. Yüksek polifenol içeriği, belirgin meyvemsiliği, dengeli acılığı ve yakıcılığıyla öne çıkan Milas zeytinyağlarının, Avrupa Birliği'nden Protected Designation of Origin (PDO) tescili alan ilk Türk zeytinyağı olduğu hatırlatıldı. Bu tescilin yalnızca ürünün kalitesini değil, yetiştiği coğrafyanın ve yüzyıllardır süregelen üretim kültürünün de uluslararası düzeyde kabul gördüğünün önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi. Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin son yıllarda dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasındaki konumunu daha da güçlendirdiğine dikkat çekildi. Katılımcılar, yüksek kaliteli natürel sızma zeytinyağında Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin, güçlü markalaşma ve uluslararası tanıtımla çok daha yüksek katma değere dönüşebileceği görüşünde birleşti.

Zahter'de zeytinyağıyla kurulan sofralar

Tadımın ardından davetlilere Zahter Restaurant'ın Anadolu mutfağından ilham alan özel menüsü ikram edildi. Restoranın birbirinden özel lezzetleri, kullanılan natürel sızma zeytinyağlarıyla Türk mutfağının karakterini en doğal haliyle yansıttı.

Zahter Restaurant'ın yöneticisi Yasemin Mutlu ise zeytinyağının hem restoranın hem de kendi yaşamlarının vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Bizim mutfağımıza başka bir yağ girmez. Restoranımızdaki tüm yemekleri natürel sızma zeytinyağıyla hazırlıyoruz. Evimizde de yalnızca zeytinyağı kullanıyoruz. Çünkü zeytinyağı bizim için sadece bir malzeme değil; kültürümüzün, sağlıklı yaşam anlayışımızın ve Türk mutfağının temel taşıdır" ifadelerini kullandı.

Gastronomi diplomasisinin başarılı bir örneği

Sektör temsilcileri, önümüzdeki sezonda Türkiye'de yüksek rekolteli bir zeytin hasadı beklendiğini belirtti. Artacak üretimin dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulabilmesi için uluslararası tanıtım çalışmalarının her zamankinden daha büyük önem taşıdığı ifade edilirken, Londra'da gerçekleştirilen bu buluşmanın bunun başarılı örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Etkinlik, Türk natürel sızma zeytinyağının uluslararası gastronomi dünyasında hak ettiği yeri almasına katkı sağlayan başarılı bir gastronomi diplomasisi örneği olarak değerlendirilirken, Türkiye'nin artık yalnızca kaliteli zeytinyağı üretmekle yetinmeyip, bu "kadim" kültürü güçlü bir uluslararası marka ve hikayeye dönüştürmesi gerektiği mesajıyla sona erdi. - LONDRA