Lösemili Çocuklar Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

07.11.2025 12:58
Zonguldak'ta Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen kortej ile lösemili çocuklara moral verilirken, kansere karşı farkındalık oluşturuldu. Etkinlikte çok sayıda yerel yönetici ve vatandaş yer aldı.

(ZONGULDAK) - Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Zonguldak LÖSEV İl Temsilciliği tarafından Karadeniz Ereğli'de düzenlenen kortejde, lösemili çocuklara moral oldu, kansere karşı farkındalık oluşturuldu.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Zonguldak LÖSEV İl Temsilciliği tarafından lösemili çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Karadeniz Ereğli'de kortej düzenlendi. Bozhane Çınaraltı'ndan başlayan kortej, Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında bando ile birlikte marşlar söylendi, animatörler çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Törene; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin katıldı. Ayrıca, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Apaydın, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş da etkinlikte yer aldı.

Atatürk Anıtı'ndaki törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. LÖSEV Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Atik, burada yaptığı konuşmada, lösemili çocukların kansere yenilmemesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Atik, "Kansere karşı farkındalık yaratmak ve lösemi ile mücadele eden çocuklarımızın yanında olmak oldukça önem arz etmektedir. Bu hafta boyunca, lösemili çocuklarımızın ihtiyaçlarına dikkat çekmek, onlara moral vermek ve desteklerimizi hissettirmek için bir araya geliyoruz. Tek bir çocuğumuzu kanserden kaybetmek istemiyoruz. Vakıf olarak, bu ülkenin tek bir çocuğunu kansere yenik düşürmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz, kansere 'dur' diyeceğiz. Sonunda kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından konfeti atıldı, çocuklar müzik eşliğinde dans etti ve gökyüzüne balonlar bıraktı.

