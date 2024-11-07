Lösemili Çocuklara Farkındalık Yürüyüşü

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Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Kırklareli'nde lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kırklareli İl Temsilciliği tarafından Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleşti. 100. Yıl Caddesi'nde toplanan grup, hazırladıkları dövizlerle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi'nin ardından Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Vakfın İl Temsilcisi Seher Erçek, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak için yürüdüklerini söyledi. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de tüm vatandaşları Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine bağışçı olmaya davet etti. - KIRKLARELİ