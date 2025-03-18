LÖSEV Gönüllüleri Ramazan\'da Bayırköy Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Bilecik Lösev Gönüllüsü Aile Komite Üyesi Güler Durmaz, Ramazan ayı vesilesiyle Bayırköy Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Durmaz ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ile bir araya gelerek, lösemili çocukların tedavisi için yapılacak bağışlar ve yardımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Dilsiz, Ramazan ayının bağış ve yardımların önemini bir kez daha hatırlattığını belirterek, "LÖSEV gönüllülerinin bu ziyaretinden büyük memnuniyet duyuyorum. Yapılacak bağışlar, lösemili çocukların tedavisinde hayat bulacak. Ayrıca halkımızı, bu süreçte dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendiren değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bağışlarınız LÖSEV ile hayat bulsun" dedi.

LÖSEV gönüllüleri, Başkan Dilsiz'e gösterdiği destek için teşekkür ederek, lösemili çocukların sağlığı ve eğitimi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler. - BİLECİK