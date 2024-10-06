Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatının başlamasından bu yana en az 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'a 20 km uzaklıktaki Jiyeh'i bombalaması sonucu 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. 18 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in bu hafta başında Güney Lübnan'a kara harekatı başlatmasından bu yana en az 25 İsrail askerininin öldürüldüğü belirtildi. İsrail ordusu şu ana kadar 9 askerinin öldürüldüğünü doğrularken, 250 Hizbullah savaşçısının öldürüldüğü iddia edildi.

Hizbullah İsrail üssünü vurduğunu açıkladı

İsrail'in Taberiye Gölü yakınlarındaki Samson askeri üssüne insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini açıklayan Hizbullah, Samson üssünü "komuta merkezi ve bölgesel teçhizat birimi" olarak tanımladı. Saldırıda İsrail askerlerinin bulunduğu birimlerin hedef alındığı kaydedilirken, insansız hava araçlarının hedeflerini "isabetle" vurduğu belirtildi. İsrail ordusu ise Kiryat Shmona bölgesine Lübnan topraklarından yaklaşık 30 füze fırlatıldığını belirterek, füzelerin bazılarının engellendiğini duyurdu. - BEYRUT