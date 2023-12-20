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Lüleburgaz Belediyesi, Büklüm Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi, Büklüm Caddesi'nde Asfalt Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Lüleburgaz Belediyesi, Büklüm Caddesi'nde sürüş güvenliğini riske atan kısmı yenileyerek asfalt yenileme çalışmasını tamamladı. Cadde, 2024 yılından itibaren aşama aşama yenilenecek.

Lüleburgaz Belediyesi, Büklüm Caddesi\'nde Asfalt Yenileme Çalışmalarını Tamamladı
20.12.2023 - 14:02,
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Lüleburgaz Belediyesi'nin Büklüm Caddesi'nde başlattığı asfalt yenileme çalışması tamamlandı. Çalışma kapsamında yolun sürüş güvenliğini riske atan 200 metrelik kısmı yenilendi.

Lüleburgaz Belediyesi kent genelinde tespit edilen bozuk yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin en işlek caddelerinden Büklüm Caddesi'nde bozulma nedeniyle sürüş güvenliğini riske atan kısmın onarılması için kolları sıvayan ekipler, kısa sürede caddedeki çalışmayı tamamladı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma kapsamında bozuk olan kısımda ilk etapta mevcut asfaltın sökümü yapıldı.

Sökümün tamamlanmasının ardından hızlı bir şekilde sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı, çalışmanın tamamlanmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

CADDE, AŞAMA AŞAMA YENİLENECEK

Öte yandan, Büklüm Caddesi'nin tamamının yenilenmesi Lüleburgaz Belediyesi'nin 2024 yılı programında yer alıyor.

Trafik güvenliğini riske atan kısımlarının öncelikle yenilendiği caddede fizibilite çalışmaları tamamlanırken, cadde 2024'ten itibaren aşama aşama yenilenecek.

Kaynak: ANKA
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