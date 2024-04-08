Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı İlk Senfoni Konserini Verdi

Yerel

Lüleburgaz Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kentin dört bir yanından yetenekli çocukların alanında uzman eğitmenlerce sanatla buluşturulduğu Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı, ilk senfoni konseri heyecanını yaşadı.

Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı, "Çocuk Senfoni Orkestrası Konseri" ile müzikseverlerle buluştu. Çocuklar, Doç. Dr. Sela Can Dökmeci şefliğinde Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Sahnesi'nde senfoni konseri verdi. Lüleburgaz Belediyesi Sevgi Korosu ile Çoksesli Çocuk Korosu'nun da yer aldığı konser büyük beğeni topladı.

Konsere katılan Belediye Başkanı Murat Gerenli, eğitmenlere ve konservatuvar öğrencilerine teşekkür etti. Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi Konservatuvarı, Sevgi, Çoksesli Çocuk ve Gençlik Koroları'nın yeni konserlerle sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğini vurgulayarak Lüleburgaz Belediyesi'nin sanata olan desteğinin artarak devam edeceği mesajını verdi.

Gerenli, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ni kente kazandırarak genç yetenekleri yetiştirmekten duyduğu mutluluğu belirtti, "Sahnelere sığmayan Lüleburgaz'ımın yeteneklerini saygıyla selamlıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizler için çalışıyoruz. Aydınlık geleceğimiz sizlersiniz" dedi.