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Lüleburgaz Belediyesi'nin 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi 5 yılını doldurdu - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi'nin 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi 5 yılını doldurdu

Lüleburgaz Belediyesi'nin vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve müdahale etmek amacıyla kurduğu 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi, 5 yılını geride bıraktı. Kurulduğu 2019 yılından bu yana yüz binlerce çağrı alan Çağrı Merkezi, yılda yaklaşık 60 bin çağrıya yanıt veriyor. Alınan çağrılar ilgili müdürlüklere aktarılırken, Çağrı Merkezi ekipleri de konunun takibini yaparak vatandaşa geri bildirimde bulunuyor.

Lüleburgaz Belediyesi\'nin 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi 5 yılını doldurdu
05.01.2024 - 10:14,
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Lüleburgaz Belediyesi'nin vatandaşın sorunlarına daha hızlı çözüm üretme ve müdahale etme amacıyla kurduğu 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi, 5 yılı geride bıraktı.

Lüleburgaz Belediyesi'nce hayata geçirilen Çağrı Merkezi, 5 yıldır ilçe halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Kurulduğu 2019 yılından itibaren vatandaşların, şikayet, talep ve önerilerini profesyonel bir ekip aracılığıyla Lüleburgaz Belediyesi'ne ilettiği Çağrı Merkezi'nin tanınırlığı da her geçen gün artıyor.

Hizmete girdiği günden bu yana şikayet, talep ve öneri olarak yüz binlerce çağrı alan 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi, yılda yaklaşık 60 bin çağrıya yanıt veriyor.

Çağrı Merkezi'ne yapılan her çağrı kayıt altına alınıyor. Alınan çağrılar, konusuna göre ilgili müdürlüklere aktarılıyor. Çağrıların aktarıldıkları müdürlüklerden konunun takibini de sağlayan Çağrı Merkezi ekipleri, çağrı konusunda kat edilen mesafeyi de vatandaşa yeniden ulaşarak aktarıyor.

Kaynak: ANKA
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Lüleburgaz, Yerel, Son Dakika

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