Lüleburgaz'da Dev Türk Bayrağı Açıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen programında öğrenciler stadyumda dev Türk bayrağı açtı. 8 Kasım Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin enerjisi, spor gösterileri ve bayram coşkusu büyük beğeni topladı. Kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi. - KIRKLARELİ