Lüleburgaz'da Güvensiz Asansörler Mühürlendi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Güvensiz Asansörler Mühürlendi

Lüleburgaz\'da Güvensiz Asansörler Mühürlendi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan denetimlerde 2 bin 314 asansör kontrol edildi, 26 güvensiz asansör mühürlendi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, asansörlerin güvenli kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

09.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:36
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2 bin 314 adet asansör denetlendi. Kontrol sonucunda güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen 26 asansör 2024 yılında mühürlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde asansörler düzenli olarak kontrol ve bakımdan geçiriliyor. İlçede denetim kapsamında 2 bin 314 adet asansör kontrol edildi. Kontrollerde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen 26 asansör 2024 yılında mühürlenerek hizmetten men edildi.

Makine Mühendisleri Odası Teknik Görevlisi Fatih Turan, ayda bir kez asansörlerin bakımın yapılması gerektiğini ifade ederek, "Önce asansörün güvenli olup olmadığı, asansörün etiketinin yeşil, mavi, sarı veya kırmızı olup olmadığına bakıyoruz. Kırmızı etiketi olan asansörler tamamen güvensiz olan asansörler, sarı etiketliler güvensiz, mavi etiketliler hafif kusur, yeşil etiketliler ise güvenli olan asansörler. Vatandaşların asansörü kullanmadan önce etiketin rengine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle sarı ve kırmızı etiketli asansörlerin kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Kırmızı etiketli asansörlerin belirlenen kusurlarının 60 gün içerisinde giderilmesi gerekiyor. Bu kusurlar 60 gün içerisinde giderilmediği takdirde tekrardan gelip kırmızı etiketi yapıştırıyoruz, tebligatımızı düzenleyip raporumuzu oluşturuyoruz, belediyeye bildirerek mühürlenmesini talep ediyoruz. Ayda en az bir kez asansörün bakımın yapılması lazım. Bakımının aksatılmaması lazım. Yılda bir kere olan asansör periyodik kontrol muayenesinin belirlenen tarihlerine dikkat edilip, bize başvurularak yaptırılması gerekiyor" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lüleburgaz'da Güvensiz Asansörler Mühürlendi - Son Dakika

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