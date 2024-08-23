Lüleburgaz'da Hayırseverlerden 25 Ton Karpuz Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Lüleburgaz'da Hayırseverlerden 25 Ton Karpuz Dağıtıldı

Lüleburgaz\'da Hayırseverlerden 25 Ton Karpuz Dağıtıldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde hayırsever vatandaşlar, tır dolusu 25 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı. Kısa sürede karpuzlar tükendi.

23.08.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayırseverler, vatandaşlara 25 ton karpuz dağıttı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde hayırsever vatandaşlar, tır dolusu 25 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi. Kısa sürede 25 ton karpuz bitti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Alacaoğlu Köyü Muhtarı Ünal Çetin, "Köy sakinlerine bedelsiz olarak karpuz dağıtan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimiz tarafından 25 ton Karacabey karpuzu dağıtılmıştır. Hayırseverlerimiz köy muhtarlığımıza gelerek bu sıcak yaz gününde, karpuz fiyatlarının da yüksek olmasından dolayı böyle bir şey yaptı. Bizde herkesin bu havalarda en azından bir karpuz yemesini istedik" ifadelerine yer verdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lüleburgaz'da Hayırseverlerden 25 Ton Karpuz Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:02:08. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Hayırseverlerden 25 Ton Karpuz Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement