Lüleburgaz'da Öğrenciler Zam Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Öğrenciler Zam Kararına Tepki Gösterdi

Lüleburgaz\'da Öğrenciler Zam Kararına Tepki Gösterdi

Lüleburgaz'da CHP'li belediyenin toplu ulaşımda yaptığı zam kararına öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler, zammın öğrenci bütçesini aştığını ve gözden geçirilmesini talep etti.

23.05.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'li belediye toplu ulaşımda zam kararı aldı. Karara ilçede yaşayan öğrenciler bir araya gelerek tepki gösterdi. Öğrenciler, "Gençlerin cebinden elinizi çekin" ve "Öğrenciler emanet belediye kabul et" gibi sloganlar attı.

Lüleburgaz'da toplu taşımada alınan zam kararının ardından nakit minibüs ödemelerinde 15 liralık sivil ücret 23 liraya, öğrenci tarifesi ise 20 liraya yükseldi. Öğrenciler gelen zamların öğrenci bütçesini aştığını, bu ücretlerin ağır bir yük haline geldiğini belirtti ve zammın gözden geçirilmesini talep etti. Öğrenciler, "Gençlerin cebinden elinizi çekin" ve "Öğrenciler emanet belediye kabul et" gibi sloganlar attı.

Yapılan açıklamada zammın öğrenciler açısından ekonomik zorluk yaşattığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta minibüs ücretlerine yapılan ölçüsüz zam biz öğrencileri ekonomik olarak oldukça zor durumda bırakmıştır. Bu kabul edilebilir bir artış değildir. Büyükşehirler dahil hiçbir yerde bu kadar yüksek öğrenci minibüs fiyatı bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik koşullarda zaten zorlandığımız bu dönemde 20 liralık minibüs bedeli oldukça fazla bir yük oluşturmaktadır. Ulaşım ücretlerine yapılan bu zaman her gün okula gitmek zorunda olan bizleri zor durumda bırakmaktadır. Belediyemizden beklediğimiz halkına ve biz kentte yaşayan öğrencilere verdiği değeri ortaya koyması adına, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında bizleri üzen bu zam kararını gözden geçirmeleridir. Bu doğrultuda daha ucuz bir ulaşım hizmeti sağlanması adına otogar ve Kepirtepe arasında kendi otobüsleri ile belirli saatlerde ring seferleri yapılması talebimizdir. Minibüs hatlarından alınan durak parasının alınmaması ve buna bağlı maliyetlerin düşürülmesidir. Öğrencilerin minibüs ücretlerinin yarısının belediye tarafından süspanse edilmesi talebimizdir. Ulaşım hizmeti belediyenin asli görevleri arasında yer almaktadır ve ulaşım ücretleri kar edilebilecek bir kalem değildir. Biz öğrenciler olarak derdimizi dile getirdik ve kendi çözüm önerilerimizi sunduk. Bunu dikkate alacak olan da kulağının üzerine yatacak olan da bizzat belediyemiz olacaktır. Basın açıklamamıza katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyor, en kısa zamanda bu yanlış karardan dönülmesini istiyoruz" denildi.

Öğrencilere halktan da yoğun şekilde destek geliyor. Açıklama sırasında öğrencilerin arkasında desteğe gelen minibüsler de dikkat çekti.

Belediyeden konu ile alakalı henüz bir açıklama gelmedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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