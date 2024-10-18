Lütfi Selek, Yıllar Sonra Türk Sanat Müziği Topluluğu\'na Şeflik Yapıyor

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Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu kurucu şefi Lütfi Selek yıllar sonra yeniden koro ve saz ekibine şeflik yaptı.

Cumhuriyet Konseri için son hazırlıklarını yapan Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Selek'in yönetimiyle unutulmaz bir performansa imza atmaya hazırlanıyor. 28 Ekimde sahne alacak Cumhuriyet konserine hazırlanan Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosunun, Lütfi Selek Kültür Merkezindeki provalarını izlemeye gelen Şef Lütfi Selek büyük bir heyecanla eskiden olduğu gibi koroyu yönetti. Prova esnasında oldukça heyecanlı olduğu gözlenen deneyimli şef, adeta yıllar öncesine döndü. Koro üyeleriyle kurduğu sıcak ve samimi diyaloglar, Selek'in bu sanata olan tutkusunun hiç kaybolmadığını bir kez daha ortaya koydu. Unutulmaz bir konser olması için korist solist ve saz ekibine tüyolar veren Selek topluluk üyelerinin isteklerini geri çevirmeyerek 28 Ekim'deki Konserin şefliğini yapmaya söz verdi.

Büyük bir coşkuyla yıllar sonra yeniden koro ile buluşmanın heyecanını yaşayan topluluğun kurucusu ve Nazilli'de Türk Sanat Müziği'nin adeta simgesi haline gelen Lütfi Selek, "Ben bu koroyu 1984 yılında kurdum. 2020 yılına kadarda kurucu şefliğini yaptım. Koroda görev yapan tüm koro üyesi ve saz heyetinde görev yapan arkadaşlarımı çok seviyorum. Tek dileğim ve isteğim, ben öldükten sonra da bu koro devam etsin. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Ben bu yaşıma geldiysem müzik sayesinde geldim. TSM topluluğumuz aynı benim çocuğum gibi. Ben müzik olmadan yaşayamam. Ben müzik sayesinde bu yaşıma kadar geldim. Müzik bir yaşam iksiridir. Ben sağ olduğum müddetçe sizlerin aranızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Yılların deneyimiyle, Nazilli'nin müzik tarihinde iz bırakan Selek'in, bu özel konserde hem geçmişe bir saygı duruşu niteliğinde hem de geleceğe dair umut dolu notalarla sanatını bir kez daha taçlandıracağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyesi'nin köklü kurumlarından biri olan Türk Sanat Müziği Topluluğu'na yıllar sonra eski şefi Lütfi Selek'in geri dönmesi büyük sevinçle karşılandı. Nazilli halkı ve sanatseverleri 28 Ekim'de yapılacak Cumhuriyet Konseri'ni büyük bir heyecanla bekliyor. Lütfi Selek'in yönetiminde, köklü geleneklerle harmanlanan Türk Sanat Müziği, bir kez daha Nazilli'de yankılanacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN