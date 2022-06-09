Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti - Son Dakika
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Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti

09.06.2022 11:02

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Görüşmede Başkan Savaş, konuklarına Hatay'la ilgili çeşitli bilgiler verdi. Savaş, ayrıca Büyükelçi Magro'nun kent hakkında sorduğu soruları da yanıtladı.

Büyükelçi Magro, Hatay'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek nazik ev sahipliği için Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Savaş, konuklarına Hatay'a özgü hediyeler takdim etti.

Büyükelçi daha sonra Antakya EXPO alanını gezdi. EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar'ın öncülük ettiği ziyarette, Büyükelçi Magro, İller Bahçesi ve Bitki Müzesi'ni yakından inceleme fırsatı buldu.

Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti
Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti
Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti
Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti

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Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Türkiye, Fransa, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lütfü Savaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu Konuk Etti - Son Dakika

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