Maçta Kedili Taraftar Çizgisi

Eskişehirspor taraftarı Arife Masal Sarıtaş, Kütahyaspor maçına siyah-kırmızılı giydirdiği kedisi ile birlikte geldi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, bugün Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Kütahyaspor ile sahaya çıktı. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan maç için bilet alan on binlerce taraftar stadyumu doldururken, Arife Masal Sarıtaş isimli küçük kız kedisiyle birlikte geldi. Siyah-kırmızılı atkı giydirilen ve tasma takılan kedi, görenlerin ilgi odağı oldu.

"Bizimle birlikte maçı takip edecek"

Arife Masal Sarıtaş, "Kedimin ismi Varil, kendisi 1 yaşında. Çok uyumlu bir kedi olduğu için onu da maça getirdik. Bizimle birlikte maçı takip edecek, tribüne çıkacağız. Hiç tırmalamıyor, kaçmaya çalışmıyor" dedi. - ESKİŞEHİR