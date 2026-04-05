Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maçta Kedili Taraftar Çizgisi
05.04.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçük taraftar Arife, kedisi Varil ile Eskişehirspor maçına geldi. İlgi odağı oldular.

Eskişehirspor taraftarı Arife Masal Sarıtaş, Kütahyaspor maçına siyah-kırmızılı giydirdiği kedisi ile birlikte geldi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, bugün Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Kütahyaspor ile sahaya çıktı. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan maç için bilet alan on binlerce taraftar stadyumu doldururken, Arife Masal Sarıtaş isimli küçük kız kedisiyle birlikte geldi. Siyah-kırmızılı atkı giydirilen ve tasma takılan kedi, görenlerin ilgi odağı oldu.

"Bizimle birlikte maçı takip edecek"

Arife Masal Sarıtaş, "Kedimin ismi Varil, kendisi 1 yaşında. Çok uyumlu bir kedi olduğu için onu da maça getirdik. Bizimle birlikte maçı takip edecek, tribüne çıkacağız. Hiç tırmalamıyor, kaçmaya çalışmıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Hayvanlar, Futbol, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:46:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.