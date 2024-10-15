Maden Faciası Soruşturma Sonuçları Mahkemeye Sunuldu

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Maden faciasının ardından başlatılan "kurum içi disiplin soruşturması"nın sonuçları mahkemeye sunuldu

Faciada hayatını kaybeden madencilerin avukatlarından Melike Polat, kurum için soruşturma raporlarının dava dosyasına eklendiğini ifade etti

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde Amasra maden faciasının 2. yıl dönümü etkinliklerine katılan ve patlamada hayatını kaybeden madencilerin avukatlarından olan Melike Polat, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda başlatılan kurum için disiplin soruşturmasının sonuçlarının Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulduğunu söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022 yılında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 madencinin anıldığı programa katılan Avukat Melike Polat, facianın ardından TTK'da başlatılan kurum için disiplin soruşturmasının sonuçları ve soruşturma kapsamında alınan ifadelerin geçtiğimiz hafta içerisinde Bartın Ağır Ceza Mahkemesine sunulduğunu duyurdu. Polat, "Bir kaç gün önce mahkeme dosyasına, 43 işçiyi katlettiği için yargılanan sanıkların, kurum içi disiplin soruşturma sonuçları geldi. 43 kişiyi katledenlere, kimilerine uyarma cezası, kimine kınama cezası, kimisine ise bir günlük ücret kesilme cezası verilmiş. 43 işçinin canının cezası, bir günlük ücret kesintisi olamaz. Artık işçiler, madenciler katledilmesin, biz de katliam dosyalarında avukatlık yapmayalım istiyoruz" dedi.

Program sonunda gazetecilerin soruşturma raporları ile ilgili sorularına da cevap veren Avukat Polat, "Maden kazasının ardından TTK'daki işçi, mühendis ve memur hakkında, soruşturma başlatmış, ifadeler alınmış. Katliamdan yaklaşık 1 yıl sonra sonuçlandırılmış ve dosyaya yeni gönderildi. Çeşitli meselelerde, eksiklikleri, hataları yanlışları tespit edilmiş, kusurlu görülmüş insanların bir kısmına uyarı cezası, kınama cezası, kademe ilerlemesi, durdurma cezası, bir günlük ücret kesintisi ve maaşının üçte biri ücret kesintisi ile cezalandırılmış" ifadelerini kullandı.

"Hangi işi kimin yaptığı halen belli değil"

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerin de duruşma salonundaki sanıkların ifadelerinden pek farklı olmadığını söyleyerek, ifadeleri alınan hiçbir kimsenin sorumluluğu kabul etmediğini de kaydeden Polat, "Sanıklardan ve sanık olmayan diğer çalışanlardan ifadeler alınmış, soruşturma aşamasında. Bu ifadeler, duruşmada dinlediklerimizden çok da farklı değil. Hiçbir şeyin kendi sorumluluklarında olduğunu kabul etmiyorlar. Koskoca bir maden organizması işletiliyor. Hiç biri, hiçbir işin sorumluluğunu üstlenmiyor. 'Ben baş mühendisim, o benim işim değil. Ben bilmem ne müdürüyüm, benim işim değil' gibi. Hangi işi, kimin yaptığı halen belli değil, Her konuda inkar edip, yalan söylemeye devam ediyorlar" dedi.

Daire başkanlarının yargılandığı dosyada savcılık iddianamesi bekleniyor

Polat, aralarında daire başkanlarının da yer aldığı bazı TTK yöneticileri hakkında verilen soruşturma izninin ardından ise savcılık iddianamesinin hazırlanmasını beklediklerini ifade etti. İddianamenin ardından bu dosyanın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki maden kazası dosyası ile birleştirilebileceğini kaydeden Melike Polat, "TTK Genel Müdürlüğü'nde, soruşturma izinleri verilmiş olup, henüz dosyaları Bartın Ağır Ceza Mahkemesi ile birleşmeyen kişiler, daire başkanları var. Bu insanlara verilen cezalar da, akıl almaz bir şekilde. Onların dosyasının birleştirilmesini bekliyoruz. İddianamesinin tanzim edilip, muhtemel kasıtla insan öldürmekten suçlandıkları iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi ile birleştirilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu

"Kararda, patlamanın olduğu ocakta yapılacak keşif belirleyici olabilir"

Polat, davanın kararının açıklanmasında facianın meydana geldiği maden ocağında yapılacak keşfin belirleyici olabileceğini ifade etti. Yakın zamanda karar beklemediklerini anlatan Polat, "Dosya şuan bilirkişilere tevdi edildi, bir bilir kişi incelemesi yapılıyor. Daha önce bilir kişi raporu alınmıştı, keşif yapılıp, yapılamayacağı yönünde bir değerlendirme istendi bilirkişilerden. Onlar 'keşif yapılabilir' dedi. Ama Amasra Taşkömürü İşletmesi (ATİM), maden ocağını açmamakta direniyor, halen yangın olduğu gerekçesiyle keşif yapılamayacağını söylüyor. 43 işçinin katledildiği yerde şimdi, 'keşfe giren bir kişinin burnu kanarsa, biz bu sorumluluğu almak istemiyoruz' diyerek, keşif talebini ısrarla reddediyorlar. Bu mesele henüz çözüme kavuşturulmuş değil, keşif yapılacak mı, yapılmayacak mı? İlerleyen süreçte göreceğiz. Aslında, kararda da belirleyici olacaktır bu durum. Yani ne kadar hızlı, ilerleyip ilerleyemeyeceğimiz konusunda belirleyici olacaktır" diye konuştu.

Polat, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Kasım'da gerçekleştirilecek duruşmada, bilirkişi raporlarının gelmesini de beklediklerini ifade etti.