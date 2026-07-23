Maden İşçileri Eylemlerine Devam Ediyor

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ)- Elazığ'ın Maden ilçesinde Yıldızlar SSS Holding'e bağlı ETİ Gümüş işletmesinde çalışan işçilerin, ödenmeyen ücretleri, tazminatları ve diğer özlük haklarının karşılanması talebiyle başlattıkları eylem altıncı gününe girdi. İşçiler, Yıldızlar Holding'e tanıdıkları sürenin bugün dolduğunu, taleplerinin karşılanmaması halinde yarın Ankara'ya giderek holding binası önünde eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

İşçilere destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası avukatlarından Lütfü Batı, altı gündür çağrılarının karşılık bulmadığını belirterek, "Aylar önceden kendisine verdiğimiz vade dolduğu için yarın sabah saat 10.00'da holdingin önünde alacaklarımızı almak için olacağız" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA ELBİSE ALAMADIK"

Eyleme katılan işçiler de yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. Yaklaşık iki yıldır işletmede çalıştığını söyleyen işçi Ahmet Çinik, bir yıl boyunca maaş alamadıklarını, ardından ücretsiz izne çıkarıldıklarını belirterek, "Bizi borçlandırdılar. Bakkala gidemedik, hastaneye gidemedik, çocuklarımıza elbise alamadık. Kimimiz tefeciden borç alarak kirasını ödemeye çalıştı. Bu bir yıllık kayıp bizi 10 yıl geriye götürdü. Buraya çocuklarımızın haklarını savunmak için geldik. Haklarımızı almadan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Altı yıldır holding bünyesinde çalıştığını belirten Mehmet Tufan ise son iki yıldır sürekli mağdur edildiklerini savunarak, "Haklarımızı gasp ediyorlar. Beş gündür mücadelemizi sürdürüyoruz. Aramızda hastalanan arkadaşlarımız var. Devlet büyüklerimize sesleniyorum; artık bizim elimizden tutun" ifadelerini kullandı.

İşçi Metin Şakin de işten çıkarılırken hiçbir hakkının ödenmediğini öne sürerek, "Bana iftira atılarak işten çıkarıldım. Hiçbir hakkımı alamadım. Oğlum da aynı firmada iki yıl çalıştı, onun da hakları verilmedi. Hem kendim hem oğlum için buradayım" dedi.

ETİ Gümüş işletmesi önünde işçiler adına açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası avukatlarından Lütfü Batı, taleplerinin açık olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bugün altıncı günümüzdeyiz. Altı gündür burada rüzgârın ve güneşin altında memlekete, Sabahattin Yıldız'a, bakanlıklara, milletvekillerine ve siyasilere seslendik. Kimi duydu, kimi duymadı. Belli ki Sabahattin Yıldız kulağının üzerine yatmış. Aylar önceden kendisine verdiğimiz vade dolduğu için yarın sabah saat 10.00'da holdingin önünde alacaklarımızı almak için olacağız."

Batı, işçilerin içeride çalıştıkları döneme ait ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini, ücretsiz izin sürecinde yatırılmayan maaş ve sigorta primlerinin karşılanmasını istediklerini belirterek, ücretsiz izin uygulamasının işçilerin rızası olmadan gerçekleştirildiğini ve hukuka aykırı olduğunu savundu.

Ücretsiz izin ve maaş alamama nedeniyle çok sayıda işçinin işten ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Lütfü Batı, bu nedenle işçilerin kıdem ve diğer tazminat haklarının doğduğunu belirterek, bu alacakların derhal ödenmesini talep etti.