Maden İşçilerine Bilgilendirme Toplantısı

(ZONGULDAK) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde görev yapan maden işçilerini, iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle üretimin geçici olarak durdurulması süreci ile bu süreçte yaşanan gelişmeler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, üretimin durdurulma nedenleri, yer altındaki eksikliklerin giderilmesi için atılan adımlar, mevzuat değişiklikleri ve işçilerin haklarının korunması gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk ve Amasra Merkez Servisleri şubelerinin başkan ve yöneticileri, Kozlu'da işçilerle bir araya geldi. GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, toplantıda, TTK'nın dört müessesesinde iş müfettişlerince yapılan denetimler sonucu iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri nedeniyle üretimin durdurulmasının ardından sürecin işleyişi hakkında bilgi verdi.

GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, TTK müesseselerinde geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ve üretim durdurma süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Arslanbuğa, sürecin başından itibaren GMİS olarak yakından takipte olduklarını ifade ederek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişleri, 5-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde bazı mevzuata aykırılıkları ve iş sağlığı ile güvenliği eksikliklerini tespit etti. Bu tespitlerin ardından, Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerimizde 13 Ocak itibarıyla üretim geçici olarak durdurulmuştu. Armutçuk Müessesesi'nde de iş durdurma kararı alınmıştı" dedi.

Arslanbuğa, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin madencilerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Biz GMİS olarak, her zaman madencilerimizin sağlığını ve güvenliğini öncelikli gördük. Bu nedenle denetim sürecinde hem kurum yetkilileri hem de ilgili bakanlıklarla sürekli iletişim halindeydik. Amacımız, eksikliklerin hızla giderilmesini sağlayarak üretimin güvenli bir şekilde devam etmesiydi" diye konuştu.

"Üretim için süreç resmen başladı"

Sendika olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini, bu süreçte hiçbir kararı aceleye getirmeden, mevzuat çerçevesinde hareket ederek aldıklarını vurgulayan Arslanbuğa, şunları söyledi:

"TTK Genel Müdürlüğü'nün iş durdurma kararına karşı dava açtık ve Armutçuk'ta açtığımız dava bizim lehimize sonuçlandı. Bunun üzerine üretimin yeniden başlaması için süreci hemen başlattık. Bugün itibarıyla mühürlerin sökme işlemleri de başladı. Bu adım, hem madencilerimiz hem de kurum için gerçekten çok önemli."

GMİS olarak sürecin başından beri her aşamada yetkililerle ve ilgili makamlarla sürekli temas halindeydik. Özellikle 25 Mart'taki Emek Sofrası iftar programında Genel Başkanımız Hakan Yeşil ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı görüşme süreci büyük ölçüde hızlandırdı. Bu görüşmeler ve çözüm odaklı çalışmalar sayesinde Armutçuk Müessesesi'nde üretimi en kısa sürede normal seyrine döndürmeyi başardık.

Biz GMİS olarak her zaman madencilerimizin çıkarlarını gözetiyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bizim için sadece yasal bir zorunluluk değil, insan hayatı açısından hayati öneme sahip. Bu nedenle sürecin her adımında hem mevzuata uygun hem de kurumla koordineli bir şekilde hareket ettik. Eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve üretimin güvenli şekilde devam etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

"GMİS, zorlu süreçte madencilerin yanında olduğunu tekrar gösterdi"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de işçilere seslenerek, sendika olarak sürecin her aşamasında madencilerin yanında olduklarını vurguladı. Yeşil, konuşmasında, "Bir kalemle, bir imza ile neler yapılabildiğini hep beraber gördük. Hepimiz ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Bu dönemde birbirimize ve kurumumuza sahip çıkmalıyız. Bizler buradayız, sizlerden aldığımız güçle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sendika lideri, iş sağlığı ve güvenliğinin her zaman öncelik olduğunu belirterek, iş müfettişlerinin üretimi durdurmasının ardından GMİS'in süreci titizlikle yönettiğini söyledi. Yeşil, "Birilerinin talimatıyla hareket etmeyiz. Tüm çalışmalarımız sizlerin sağlığı ve güvenliği içindir. Kontrollü mühür sökme işlemi bugün başlatıldı ve yer altındaki eksiklikler giderilerek üretim yeniden başlayacak. Mevzuat değişikliklerini de yakından takip ediyoruz" diyerek, madencilerin iş güvenliğinin sendikanın önceliği olduğunu bir kez daha dile getirdi.

GMİS yönetimi, toplantıda ayrıca hassas dönemlerde provokasyon ve birlik bozmaya yönelik girişimlerin olabileceğine dikkat çekti. Yeşil, madencileri bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaya çağırarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toplantının ardından GMİS yönetimi, TTK Kozlu Müessese Müdürü Yusuf Aydın ile bir araya gelerek süreci değerlendirdi. Görüşmede, üretimin güvenli bir şekilde devam etmesi, yer altı eksikliklerinin giderilmesi ve işçilerin sağlığının korunması konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Taraflar, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sıkı şekilde takip edilmesi konusunda mutabık kaldı.

GMİS'in Kozlu'daki bu çalışmaları, sendikanın sadece bir temsil kuruluşu değil, aynı zamanda işçilerin haklarını ve güvenliğini koruma noktasında aktif bir rol üstlendiğini gösteriyor. Yeşil, konuşmasının sonunda, "Bu zorlu dönemde birlikte hareket ederek, hem işimizi hem de işçimizi korumak zorundayız. Sizlerin desteğiyle her engelin üstesinden gelebiliriz" diyerek madencilere moral verdi.