Maden İşçilerinin Hakları İçin Protesto

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun, maden işçilerinin talepleri için yürüttükleri mücadele gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etti.

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi, Atatürk Müzesi önünde açıklama yaptı. Şube Başkanı Arif Kutlu, maden işçilerinin insanca yaşam koşulları, güvenli çalışma ortamı ve hak ettikleri ücretleri talep etmesinin anayasal ve insani bir hak olduğunu belirtti.

TUTUKLAMA SENDİKAL ÖZGÜRLÜĞE SALDIRIDIR

Çakır ve Aksu'nun işçilerin anayasal sendikal haklarını kullanmalarına öncülük ettiğini ifade eden Kutlu, tutuklama kararının yalnızca iki sendikacıyı değil, maden işçilerinin hak arama mücadelesini ve sendikal örgütlenme özgürlüğünü hedef aldığını savundu.

Kutlu, "Haklı direnişler tutuklamalarla, baskılarla ve gözdağıyla engellenemez" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Kutlu, Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun serbest bırakılmasını, sendikal faaliyetler üzerindeki baskıların sona erdirilmesini ve madencilerin insanca yaşayabilecek ücret ile güvenli çalışma koşulları taleplerinin karşılanmasını istedi.