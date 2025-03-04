TTK Maden Şehitleri Anma Töreni - Son Dakika
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TTK Maden Şehitleri Anma Töreni

TTK Maden Şehitleri Anma Töreni

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden maden şehitleri için Karabük'ün Yenice ilçesinde anma programı düzenlendi.

04.03.2025 13:13  Güncelleme: 13:16
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden maden şehitleri için Karabük'ün Yenice ilçesinde anma programı düzenlendi.

Kozlu Müessesesindeki grizu faciasında Yeniceli 42 maden şehidi hayatını kaybetmişti. Maden şehitleri için Yenice'de anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, ilçe protokolü ile maden şehitlerinin aileleri katıldı.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dualar edildi.

Belediye Başkanı Karakaş, yaptığı konuşmada, "Kozlu Müessesesi'nde yaşanan ve 263 madencimizin hayatını kaybettiği büyük facianın yıl dönümünde, maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu toprakların derinliklerinden ekmek paralarını çıkarmak için yerin yüzlerce metre altına inen, alın terleriyle geçimlerini sağlayan madencilerimiz, milletimizin fedakar ve cefakar emekçileridir. Onların aziz hatıraları, bizler için daima saygıyla anılacak, unutulmayacaktır. Bu vesileyle, yalnızca maden şehitlerimizi değil; vatanımızın huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan kahraman emniyet mensuplarımızı, Mehmetçiklerimizi ve tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz" dedi.

Program maden şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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