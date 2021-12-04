Üye Girişi
Madenciler günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Madenciler günü coşkuyla kutlandı

04.12.2021 13:59
Madenciler günü coşkuyla kutlandı

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, bando eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlandı.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, bando eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlandı.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Madenci Anıtı'nda toplandı. Açıklama sırasında "4 Aralık Dünya Madenciler Günü Kutlu Olsun" yazılı pankart açıldı.

Açıklamaya, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu üyeleri ile maden işçileri, madenci çocukları ve sendika üyeleri katıldı.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, sözlerine maden şehitlerini anarak başladı. Maden işçilerinin sorunlarına da değinen Yeşil, "Zonguldak maden havzamızda, ülkemizde ve dünyada madencilik sektöründe çalışan tüm meslektaşlarımızın Dünya Madenciler Günü kutluyorum. Genel Maden İşçileri Sendikası ve madenci kardeşlerimiz adına tüm dünya madencilerine dayanışma duygularımızı iletiyorum. Tüm maden şehitlerimizi rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyorum. Dünyada maden kazalarında hayatlarını kaybetmiş tüm madencilerimize ve iş kazalarında hayatlarını kaybeden tüm emekçilere Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

"Madenci, emeğin ve alın terinin simgesidir"

Dünya Madenciler Günü nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Zonguldak Şubesi, basın açıklaması yaptı. Maden Mühendisleri Oda Başkanı Çağlar Öztürk, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan; güzel günlerin bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, omuz omuza kurulacağına inanan ve bu inançla bulunduğu her yerde; iş yerinde, sokağında, mahallesinde, köyünde kentinde mücadele eden; başka türlü bir dünyanın mümkün olduğuna ve çocuklarına daha onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı olan herkesi; madencinin öfkesi, umudu ve direnişiyle selamlıyoruz. Günlük hayatımızın hemen her alanında kullandığımız ürünler, maden ocaklarında kazılan ve madencilerin çalışmalarının bir sonucu olan hammaddeden meydana getiriliyor. Maden ocaklarında emek veren, ekmeğini doğanın bağrından çıkaran madencilerimiz, hayatımızda düşündüğümüzden çok daha önemli bir yere sahiptirler. İşte onların bu değerini kutsayan ve onları yücelten '4 Aralık Dünya Madenciler Günü'dür. TMMOB olarak, önümüzdeki yıllarda, hep birlikte coşku içerisinde kutlayacağımız '4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde bir arada olacağımızı umut ediyor; mesleğin ve meslektaşın sorunlarının ülke sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle, tüm madencilerin hukuk kurallarının egemen olduğu, demokratik bir ülkede barış ve refah içerisinde yaşayacağı günlerin uzak olmamasını diliyor ve Santa Barbara'nın biz madencilere armağan ettiği 4 Aralık Dünya Madenciler Günümüzü tüm içtenliğimizle kutluyoruz. Görevi başında üretirken yitirdiğimiz maden emekçilerimizi saygıyla anıyoruz."

Ardından Genel Maden İşçiler Sendika Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu üyeleri ve madenciler, Madenci Anıtı'ndan Valilik binası önüne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunup çelenk koyma törenin yapılmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Madenciler günü coşkuyla kutlandı
Madenciler günü coşkuyla kutlandı
Madenciler günü coşkuyla kutlandı
Madenciler günü coşkuyla kutlandı
Madenciler günü coşkuyla kutlandı

Dünya Madenciler Günü, Togo Cumhuriyeti, Aralık, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Madenciler günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın! 15:01 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı! 14:50 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı! İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

Son Dakika Haberleri
15:00 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
14:49 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
14:12 İki Avrupa devi Kerem'i istiyor! Bonservisi için konuşulan para akıllara zarar!
14:03 Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme vetosu!
13:58 CHP'nin Mersin mitinginde önemli detay! Şehit nedeniyle müzik yayını yapmadılar
Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı Lider Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın rekor maçı         
15:01
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hastane açılışına katılımın az olmasına sitem etti AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, hastane açılışına katılımın az olmasına sitem etti         
14:40
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Aile Mahkemesi varlıklı kadının nafaka talebini reddetti, Yargıtay'dan itiraz geldi: Zengin olsa da nafaka alacak Aile Mahkemesi varlıklı kadının nafaka talebini reddetti, Yargıtay'dan itiraz geldi: Zengin olsa da nafaka alacak         
11:00
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 15:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Madenciler günü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement