Madenciler İçin Destek Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Madenciler İçin Destek Yürüyüşü

06.05.2026 03:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe'de siyasi partiler ve STK'lar, açlık grevindekilere destek açıklaması yaptı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve Kurtuluş Parkı'nda açlık grevine devam eden Doruk Madencilik işçilerine destek açıklaması yaptı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan, Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ödenmeyen ücret ve tazminatlarını alabilmek için başlattıkları açlık grevine Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda devam ediyor. İşçilere Muğlalı vatandaşlardan da destek geldi.

Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, "Direne, direne kazanacağız" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını Gökhan Turgut okudu.

Turgut, şunları söyledi:

"Yıldızlar SSS Holding madeni devraldığında 1200 civarı madenci çalışıyorken, sayıyı periyodik olarak azaltıp 250'ye kadar düşürdü. Madencilerin kazandığı davalara, mahkemelerin icra kararlarına rağmen, 4 yıldır tazminatlarını ödemedi. İçeride kalan 250 işçinin yaklaşık 200'ünü zorla ücretsiz izne çıkardı, 5 aydır da maaşlarını ödemiyor. İş cinayetinde yaşamını yitiren üç madenci kardeşimizin ölümlerinden onları sorumlu gösterip tazminatlarını ödemediler. Madenciler yıllardır her yolu denedi, çalmadık kapı bırakmadılar. Herkes söz verdi, kimse sözünü tutmadı. Bu holdingin her tür pervasızlığına rağmen kollandığını görüyoruz. Yıldızlar SSS Holding'in mağdur ettiği işçiler yalnızca Eskişehir'deki işçiler değil. Kütahya'da, Elazığ'da, Çankırı'da, Gümüşhane'de, Bilecik'te bu holdinge bağlı işletmelerde yıllardır aynı hikaye yaşanıyor."

Doruk Madencilik işçileri, haklarını almak için başlattıkları yürüyüşün 9. gününde Ankara'ya vardıklarında tekmelenerek gözaltına alındılar. Ardından gittikleri Enerji Bakanlığı önünde binlerce polisin ablukası altında muhataplarından cevap beklediler. Madencilerin gece boyunca battaniye talepleri bile Ankara Valiliği ve Ankara Emniyeti tarafından reddedildi. İlaçlarının olduğu çanta alana sokulmadı. Hekim heyetinin alana girmesine izin verilmedi. Madencileri dün sabaha karşı polisler tekmelerle coplarla saldırarak gözaltına aldı. Gözaltı sırasında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan madenciler oldu. Tam 15 saat boyunca madenciler ve sendika yöneticileri gözaltında tutuldu. Madenciler, muhatapları olan Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, holding yönetimi ve milletvekilleriyle görüşüp bu meselenin çözülmesini umarken, Yıldızlar SSS Holding'in kollandığını, madencinin hakkının, emeğinin, yaşamının hiçbir değeri olmadığını bir kez daha gördük. Madenciye yapılan bu muamele, köle muamelesidir. Madencinin mücadelesi artık yalnızca bir hak mücadelesi değil, aynı zamanda onur ve haysiyet mücadelesidir. Her türlü hileye, yalana, bürokrasi oyunlarına karşı başlayan bu direnişin muhakkak kazanacağını biliyoruz. Madenciyi açlığa mahkum etmeye çalışanlar bilsinler ki, madencileri açlıkla korkutamazsınız. Doruk Madencilik işçileri asla yalnız değildir. Doruk madencilik işçileri köle değildir.

Bizler, sorumluları biliyoruz. TMSF'yi, Enerji Bakanlığı'nı, Çalışma Bakanlığı'nı, Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sabahattin Yıldız'ı ve madencilere yıllar önce söz veren iktidar partisi milletvekillerini, bu meseleyi çözmeye çağırıyoruz. Madencilerin bugün Enerji Bakanlığı'na yürürken önlerine kurulan barikat holdinglerin barikatıdır. Açlık grevindeki madencilere saldıran, biber gazı sıkan polis, holdingleri mi koruyor? Bugün madenciler Kurtuluş Parkı'nda abluka altındalar. Kimseyle konuşmuyor, kimseyle görüşmüyorlar. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, madencilerin sesi olun. Bulunduğunuz her yerde bu ablukaya, bu haksızlığa karşı ses çıkarın."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madenciler İçin Destek Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:52:02. #7.13#
SON DAKİKA: Madenciler İçin Destek Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.