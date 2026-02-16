Madenciler İthal Kömüre Karşı İsyan Ediyor - Son Dakika
Madenciler İthal Kömüre Karşı İsyan Ediyor

16.02.2026 17:06
Kütahya'da işten çıkarılan madenciler, madenlerin yeniden açılmasını ve yerli üretimi talep etti.

Osman Bekar

(KÜTAHYA) - Kütahya'nın Gökler Beldesi'nde işten çıkarılan madenciler, kömür ithalatı nedeniyle üretimin durdurulduğu madenlerin yeniden faaliyete girmesini ve işlerine devam etmelerinin sağlanmasını istedi. Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, işçilere yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık olarak elimizden geldiğince sorunları dile getireceğiz ve yetkili mercilere aktaracağız" dedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi'nde bulunan maden işçileri, hakları ödenmeden işten çıkarılarak maden işletmelerinin kapatılması sonucu yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek istedi.

İşçiler, ellerinde Türk bayrağının yanı sıra "Madenlerimiz açılsın, madencilerimiz çalışsın" ve "Kömürün iyisi yerli ve millisi" yazılı pankartlar taşıdı.

İşçiler, "Bizler ekmeğini yerin metrelerce altında zor şartlarda kazanan madenciler olarak, yeri ve milli üretimin önemini her platformda dile getiriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Enerji Bakanımız ve devlet büyüklerimizden desteklerini bekliyoruz. İthal kömüre dur denmesini, önümüzdeki ramazan ayı ile birlikte şirketlerimizin tekrar açılıp madencilerimizin işlerine kavuşmasını ve evlerine yeniden ekmek götürmesini istiyoruz" dediler.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kütahya Şube Başkanı Bülent Aydın, Gökler Beldesi ve çevresindeki köylerin geçim kaynağının madencilik olduğunu hatırlatarak, yerli üretimin önemine değindi. Aydın, ithal kömür baskısı olduğunu ileri sürerek, "Yerli kömürcülük bitiriliyor, burada çalışan insanlar mağdur oluyor. Mağduriyetler giderilsin" diye konuştu.

"Kaymakamlık olarak elimizden geldiğince sorunları dile getireceğiz"

İşçi temsilcileri, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun'a yaşadıkları sorunları iletti. Kaymakam Uzun, işçilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce işçi kardeşlerimiz sizler adına geldiler; kendilerini dinledik. Sorunlarını, dert ve sıkıntılarını ifade ettiler. Biz de kendilerine, kaymakamlık olarak elimizden geldiğince sorunları dile getireceğimizi ve yetkili mercilere aktaracağımızı belirttik. Biz de tabii ilçemizdeki madenlerin faaliyetlerine devam etmesini, madenci kardeşlerimizin burada çalışarak ekmeğini kazanmasını isteriz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kütahya, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madenciler İthal Kömüre Karşı İsyan Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

