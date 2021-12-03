Madencilerden, Dünya Madenciler Günü ziyareti - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde çalışan bir grup madenci, Dünya madenciler Günü'nü kutlamak amacıyla Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i ziyaret etti.

Ziyarette Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde çalışan bir grup madenci, GMİS Yöneticilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de, "Biz madenciler dünyanın en zor işini yapıyoruz. Ekonomiye değer katmak için büyük özveriyle çalışan tüm madencilerin Dünya Madenciler Günü kutlu olsun" dedi. - ZONGULDAK