Maffy'nin anısı Kuşadası'nda sonsuza dek yaşayacak - Son Dakika
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Maffy'nin anısı Kuşadası'nda sonsuza dek yaşayacak

24.02.2022 22:07
Maffy'nin anısı Kuşadası'nda sonsuza dek yaşayacak

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) işbirliği ile 4 ay önce heykeltıraş Cem Sağbil tarafından yapımına başlanan dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı "Maffy" lakaplı Ahmet Muvaffak Falay'ın heykeli tamamlanma aşamasına geldi.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) işbirliği ile 4 ay önce heykeltıraş Cem Sağbil tarafından yapımına başlanan dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı "Maffy" lakaplı Ahmet Muvaffak Falay'ın heykeli tamamlanma aşamasına geldi. Heykel kısa süre içerisinde kent merkezinde belirlenen bir noktaya yerleştirilecek.

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV tarafından "Maffy" olarak tanınan dünyaca ünlü caz trompetçisi Kuşadalı Ahmet Muvaffak Falay'ın ismini ölümsüzleştirmek için ünlü heykeltıraş Cem Sağbil'e yaptırılan bronz heykel kısa süre içerisinde tamamlanarak kente kazandırılacak.

Heykeltıraş Cem Sağbil tarafından Maffy'nin yakınları ve sevenleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 4 ay önce yapımına başlanan bronz heykel, 22 Şubat'ta yaşamını yitiren Maffy'nin anısını memleketi Kuşadası'nda sonsuza dek yaşatacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü, yapımı sürmekte olan "Maffy" heykeli ile ilgili olarak heykeltıraş Cem Sağbil ile bir araya geldi. Hazırladığı heykelin biten parçalardan birini Başkan Ömer Günel'e ve KUSAV Başkanı Levent Köylü'ye sunan heykeltıraş Cem Sağbil, Maffy'yi en doğru biçimde yansıtmak amacıyla titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ise Kuşadası'nın yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Ahmet Muvaffak Falay'ı unutturmamak ve ismini yaşatmak için gerekenin yapılacağına dikkat çekerek "Daha önce var olan plastik ve çeşitli noktaları zarar görmüş heykelin yerine değerli heykeltıraşımız Cem Sağbil tarafından 4 ay önce yeni bronz bir heykelin yapımına başlandı. Gönül isterdi ki Maffy de heykelinin açılışını görebilsin. Ancak ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV olarak Maffy'nin gelecek kuşaklar tarafından da tanınmasını sağlamak ve anısını sonsuza dek yaşatmak amacıyla hazırlanan heykeli en kısa süre içerisinde Kuşadası kamuoyunun da görüşlerine başvurarak kentimizin merkezi bir noktasına yerleştireceğiz" dedi. - AYDIN

Maffy'nin anısı Kuşadası'nda sonsuza dek yaşayacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maffy'nin anısı Kuşadası'nda sonsuza dek yaşayacak - Son Dakika


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