84 yaşındaki deprem mağduru Memik Tekler'e Şehitkamil Belediyesi'nden yardım - Son Dakika
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Yerel

84 yaşındaki deprem mağduru Memik Tekler'e Şehitkamil Belediyesi'nden yardım

84 yaşındaki deprem mağduru Memik Tekler\'e Şehitkamil Belediyesi\'nden yardım

6 Şubat depreminde evi hasar gören ve yıkım kararı alınan 84 yaşındaki Memik Tekler, uzun süredir yeni bir ev beklentisi içindeydi. Farklı kurum ve kuruluşlara başvurmasına rağmen sonuç alamayan Tekler'in imdadına Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz yetişti. Başkan Yılmaz, iki gün içinde çözüm buldu ve Tekler'i yeni evine kavuşturdu. Memik Tekler, duygularını dile getirerek teşekkür etti.

30.07.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
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6 Şubat depreminde evi hasar gördüğü için yıkım kararı verilen ve birçok kez farklı kurum ve kuruluşlara başvurmasına rağmen bir sonuç elde edemeyen 84 yaşındaki Memik Tekler'in imdadına Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz yetişti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve birçok kişinin hayatını altüst eden deprem, Şehitkamil'de de büyük hasara yol açmıştı. Depremde evi hasar gören ve yıkım kararı alınan 84 yaşındaki Memik Tekler, uzun süredir yeni bir ev beklentisi içindeydi. Depremin yaşandığı günden bugüne birçok kurum ve kuruluşa müracaat eden 84 yaşındaki Memik Tekler, hiçbir sonuç elde edemedi. Tekirsin Mahalle Muhtarı Enver Üzüncü, Tekirsin Mahallesinde ikamet eden Tekler adına Şehitkamil Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruyla ilgili bilgi verilen Başkan Umut Yılmaz, Memik Tekler'in çaresizliğine duyarsız kalmadı.

İki gün içinde çözüm

Tekirsin Mahalle Muhtarı Enver Üzüncü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Memik amcamızın evinin yıkım kararı alınmasından dolayı Şehitkamil Belediyesi'ne dilekçe verdim. Sağ olsun Umut Başkanımız, iki günde işimizi çözdü ve Memik amcamızı yeni evine kavuşturdu" dedi.

Memik Tekler'in sevinci

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Memik Tekler, gözyaşlarına hakim olamadı. Duygularını dile getiren Tekler, "Bizi düşündükleri için teşekkür ederim. Evime 'hasarlı' dediler. Muhtarın bildirmesiyle Şehitkamil Belediyemiz yeni evimi teslim etti" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 84 yaşındaki deprem mağduru Memik Tekler'e Şehitkamil Belediyesi'nden yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: 84 yaşındaki deprem mağduru Memik Tekler'e Şehitkamil Belediyesi'nden yardım - Son Dakika
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