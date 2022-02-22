Mağduriyet sona erdi... Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor - Son Dakika
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Mağduriyet sona erdi... Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor

22.02.2022 14:14

Mağduriyet sona erdi.

Mağduriyet sona erdi... Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor

GİRESUN - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli güzergahlardan olan 5 bin 900 metre uzunluğundaki Eğribel Tüneli'nin bir tüpünün açılmasıyla ulaşımda kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Giresun'u İç Anadolu'ya bağlamasının yanı sıra Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerine de ulaşım sağlayan Eğribel Geçidi özellikle kış aylarında kabusa dönerken, tünelin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor. Özellikle kış aylarında yolcuların ve sürücülerin Eğribel Geçidi'nde tünelle beraber yaşanan mağduriyetlerin geride kaldığını belirten dolmuş esnafı Yusuf Büyüktaş, "Eğribel Geçidi kış aylarından en çok biz dolmuşçu esnaflarını mağdur etmiştir. Özellikle tipi ve fırtınası hiç eksik olmayan bu yolda şoför esnafının işi oldukça zordu. Vilayette işi olan hemşerilerimiz daha arabaya binmeden Eğribel Geçidi'nin durumunu sorar, yol koşullarını teyit etmeden yolculuk yapmak istemezdi. Tabiri caizse hem yolcu için hem de biz şoförler için Eğribel Geçidi bir kabustu. Şimdi 6.5 km kısalan bu yolda hem zaman, hem yakıt ve de en önemlisi can güvenliğinden emin bir şekilde yolcularımızı Alucra-Giresun arasında taşımacılık yaparak hizmet vermeye devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, emek sahibi herkese teşekkür ederim. Yöremiz için büyük bir kazanç oldu" dedi.

Mağduriyet sona erdi... Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor
Mağduriyet sona erdi... Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor
Mağduriyet sona erdi... Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor

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İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu, Giresun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mağduriyet sona erdi... Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mağduriyet sona erdi... Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor - Son Dakika
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