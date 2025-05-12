MAGİNDER Başkanı, Sürücü Kurslarının Taşınmasını Talep Etti

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Yeşiltepe bölgesinde şehir mezarlığı çevresindeki trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, sürücü kurslarının buradan taşınması çağrısında bulundu.

Malatya Şehir Mezarlığı önünde açıklamalarda bulunan Karademir, bölgede oluşan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek "Şu an burada, trafikteki kalabalığı sizler de görüyorsunuz. Şehrimizdeki tüm sürücü kurslarının burada eğitim vermesi, trafiği ciddi anlamda olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Karademir, şehir mezarlığına gelen vatandaşların yanı sıra, kayısı ticaret merkezi, buğday pazarı, hal binası ve galericiler sitesi gibi ticari noktaların da bölgede yer almasının trafik yükünü artırdığını belirtti. Karademir, ayrıca 6 Şubat depreminin ardından inşaat molozlarının da şehir mezarlığının arka kısmına döküldüğünü ifade ederek, "Bu durum iş makinelerinin yoğunluğunu artırdı, trafik sıkışıklığı ve kaza riski yükseldi" dedi.

Vatandaşlardan bu konuda sürekli şikayet aldıklarını belirten Karademir, "Sürücü kurslarının acil bir şekilde daha modern ve uygun bir alana taşınması gerekiyor. Hem sürücü adaylarımız için hem de bu bölgeye gelen vatandaşlarımız için bu adım şart" ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrıda bulunan Karademir, "Belediye başkanlarımızdan ve yöneticilerimizden buradaki kursların taşınması için hızlı bir çözüm bekliyoruz. Biz MAGİNDER olarak her zaman vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Yeşiltepe'de açık oto pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Buradaki gözlemlerini aktaran Karademir, "Kayısının yanmasıyla birlikte şehrimizin tüm ticari noktalarında durma noktasına gelindiğini gördük. Vatandaşımız alışveriş yapamıyor, ciddi anlamda sıkıntılar var" diyerek açıklamalarda bulundu. - MALATYA