MAGİNDER Doğanşehir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

MAGİNDER Doğanşehir'i Ziyaret Etti

MAGİNDER Doğanşehir\'i Ziyaret Etti
01.07.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MAGİNDER, Doğanşehir'deki esnafın sorunlarını dinleyip çözüm önerileri geliştirmek üzere ziyaret etti.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek konteyner çarşıdaki esnaf ve ilçe halkıyla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında esnafın yaşadığı sıkıntıları dinleyen heyet, çözüm önerilerini raporlayarak ilgili makamlara iletmek üzere çalışma başlattı.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Salih Karademir, Doğanşehir'in kendileri için manevi bir öneme sahip olduğunu belirterek, "MAGİNDER ailesi olarak Doğanşehir'i ziyaret ettik. Bu ilçemiz, hem kıymetli insanlarıyla hem de tarihsel önemiyle bizim için çok özel bir yer. Aynı zamanda Onursal Başkanımız merhum Vahap Küçük'ün memleketi olması sebebiyle manevi bağımız çok güçlü" dedi.

"Doğanşehir yeniden ayağa kalkacak"

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden inşa sürecinde olduğunu belirten Karademir, "1933 yılında İsmet Paşa'nın Viranşehir olan adını Doğanşehir olarak değiştirdiği bu kadim ilçemiz, ne yazık ki 6 Şubat'ta yeniden viran bir görünüme büründü. Ancak devletimizin tüm imkanlarıyla burada olduğunu görüyoruz. MAGİNDER olarak da bizler her zaman Doğanşehir'in yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Esnaf fiziki şartlardan dolayı zorlanıyor"

Konteyner çarşıda faaliyet gösteren esnafın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Karademir, "Altyapı eksikleri, iş alanlarının yetersizliği ve rezerv alanlarda yapımı bekleyen iş yerleri gibi konular, en çok dile getirilen sorunların başında geliyor. Bu talepleri not aldık, çözüm için gerekli girişimlerde bulunacağız" şeklinde konuştu.

"Tarımda destek şart"

Doğanşehir'in tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Karademir, "Kayısı ve elma üretimi, ilçemizin en önemli geçim kaynakları arasında. Ancak yaşanan don olayları ve doğal afetler nedeniyle üretici ciddi zarar gördü. Bu nedenle Tarım Bakanlığımız ve hükümetimizden tarımsal destekler konusunda beklentimiz yüksek" dedi.

Ayrıca organize sanayi bölgesi gibi yatırımların da ilçeye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Karademir, ilçede ekonomik hareketliliğin sağlanması adına bu tür projelerin elzem olduğunu dile getirdi.

"Doğanşehir'i seviyoruz, moral olmaya devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karademir, "Doğanşehir'in havasını soluduk, suyunu içtik, misafirperverliğini yaşadık. Siyasetçisinden akademisyenine, iş insanından bilim insanına kadar bu topraklar bu ülkeye büyük değerler kazandırmıştır. Biz de bu güzel ilçemize moral ve motivasyon olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından MAGİNDER heyeti, esnaftan ve vatandaşlardan aldığı talepleri bir rapor halinde toplayarak ilgili kurumlarla paylaşacaklarını duyurdu. Başkan Karademir, kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan Doğanşehir halkına da teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğanşehir, Ekonomi, malatya, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel MAGİNDER Doğanşehir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Fethiye’de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
Barış Alper’in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Yürek sızlatan görüntü Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
İsrailli Bakan’dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında İsrailli Bakan'dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında
Tek böbrekler spor yapamazsın dediler Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı Tek böbrekler spor yapamazsın dediler! Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı
Şüpheli şekilde ölen Emel’in eşiyle tartıştığı anlar kamerada Şüpheli şekilde ölen Emel'in eşiyle tartıştığı anlar kamerada
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
AFAD’dan orman yangınlarından etkilenenlere destek AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
Azerbaycan’da Sputnik ofisine operasyon Yaka paça gözaltına aldılar Azerbaycan'da Sputnik ofisine operasyon! Yaka paça gözaltına aldılar
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın maaşına dev zam Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam

13:58
CHP kurultay davasında yeni karar Görevsizlik kararı kaldırıldı
CHP kurultay davasında yeni karar! Görevsizlik kararı kaldırıldı
13:33
Naci Görür’den Bursa’daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
12:59
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
19:45
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
19:30
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
19:28
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı
İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
19:15
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
19:07
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu
Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
18:48
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru
Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
18:40
Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek’ten transfer itirafı
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı
18:21
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 14:19:37. #7.13#
SON DAKİKA: MAGİNDER Doğanşehir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.