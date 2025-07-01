MAGİNDER Doğanşehir\'i Ziyaret Etti

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek konteyner çarşıdaki esnaf ve ilçe halkıyla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında esnafın yaşadığı sıkıntıları dinleyen heyet, çözüm önerilerini raporlayarak ilgili makamlara iletmek üzere çalışma başlattı.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Salih Karademir, Doğanşehir'in kendileri için manevi bir öneme sahip olduğunu belirterek, "MAGİNDER ailesi olarak Doğanşehir'i ziyaret ettik. Bu ilçemiz, hem kıymetli insanlarıyla hem de tarihsel önemiyle bizim için çok özel bir yer. Aynı zamanda Onursal Başkanımız merhum Vahap Küçük'ün memleketi olması sebebiyle manevi bağımız çok güçlü" dedi.

"Doğanşehir yeniden ayağa kalkacak"

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'in yeniden inşa sürecinde olduğunu belirten Karademir, "1933 yılında İsmet Paşa'nın Viranşehir olan adını Doğanşehir olarak değiştirdiği bu kadim ilçemiz, ne yazık ki 6 Şubat'ta yeniden viran bir görünüme büründü. Ancak devletimizin tüm imkanlarıyla burada olduğunu görüyoruz. MAGİNDER olarak da bizler her zaman Doğanşehir'in yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Esnaf fiziki şartlardan dolayı zorlanıyor"

Konteyner çarşıda faaliyet gösteren esnafın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Karademir, "Altyapı eksikleri, iş alanlarının yetersizliği ve rezerv alanlarda yapımı bekleyen iş yerleri gibi konular, en çok dile getirilen sorunların başında geliyor. Bu talepleri not aldık, çözüm için gerekli girişimlerde bulunacağız" şeklinde konuştu.

"Tarımda destek şart"

Doğanşehir'in tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Karademir, "Kayısı ve elma üretimi, ilçemizin en önemli geçim kaynakları arasında. Ancak yaşanan don olayları ve doğal afetler nedeniyle üretici ciddi zarar gördü. Bu nedenle Tarım Bakanlığımız ve hükümetimizden tarımsal destekler konusunda beklentimiz yüksek" dedi.

Ayrıca organize sanayi bölgesi gibi yatırımların da ilçeye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Karademir, ilçede ekonomik hareketliliğin sağlanması adına bu tür projelerin elzem olduğunu dile getirdi.

"Doğanşehir'i seviyoruz, moral olmaya devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karademir, "Doğanşehir'in havasını soluduk, suyunu içtik, misafirperverliğini yaşadık. Siyasetçisinden akademisyenine, iş insanından bilim insanına kadar bu topraklar bu ülkeye büyük değerler kazandırmıştır. Biz de bu güzel ilçemize moral ve motivasyon olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından MAGİNDER heyeti, esnaftan ve vatandaşlardan aldığı talepleri bir rapor halinde toplayarak ilgili kurumlarla paylaşacaklarını duyurdu. Başkan Karademir, kendilerini sıcak bir şekilde karşılayan Doğanşehir halkına da teşekkür etti. - MALATYA