Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü - Son Dakika
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Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

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Karabük'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı'nın geçmişte aldığı bir hapis cezası nedeniyle İlçe Seçim Kurulu mazbatasını iptal etti. Yenilenen seçimlerde muhtar seçilen eşi Aysun Bostancı'nın da muhtarlık görevi 2021 yılında hakkında açılan dava kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle düşürüldü.

31.01.2025 18:00
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karabük'te Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı; 2014 yılında karıştığı bir kavga nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

MAZBATASI İPTAL EDİLDİ

Mahkeme aldığı cezayı erteledi. Ancak, İlçe Seçim Kurulu ise Fahri Bostancı'nın adaylık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle mazbatasını iptal etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

ÜÇ ERKEK RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI, EŞİNİN YERİNE MUHTAR OLDU

Bunun üzerine 2 Haziran'da yenilenen seçimlerde aday olan Fahri Bostancı'nın eşi Aysun Bostancı üç erkek rakibini geride bırakarak 70 oy farkıyla mahalle muhtarı seçildi.

Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

ONUN DA MUHTARLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Aysun Bostancı'nın da 2021 yılında teyzesi ve çocuklarıyla yaşadığı bir arbede nedeniyle hakkında 'Nitelikli yağma' suçlamasıyla dava açıldı. Bostancı hakkında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hapis cezasının kesinleşmesiyle birlikte Aysun Bostancı'nın muhtarlığı da düşürüldü.

TEKRAR SEÇİM YAPILACAK

Aydınlıkevler Mahallesi'nde 1 Haziran tarihinde tekrar muhtarlık seçimi yapılacak.

Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Karabük, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ateş:
    Bu hiçbir işe yaramayan,devlete ve milletin cebine yük olan muhtarlıkları artık kapatın. 23 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Sabıkasız çocukları varsa onlara verin muhtarlığı oda olur 0 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Ceza almış ,tutuklanmış olanlar milletvekili seçilebiliyor belediye başkanı olabiliyor ama muhtar olamıyor . Tuhaf bir durum ! 0 0 Yanıtla
  • Apple User:
    nasıl bir seçim kurulu var neden adaylıklarını kabul ediyorsunuz o zaman ,yazık değilmi o kadar insanı sandığa sürüklüyorsunuz maddi zarar oluşturuyorsunuz , kanunlarda eksiklik varsa rapor edip bakanlığa ve meclise yazın 0 0 Yanıtla
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