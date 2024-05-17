Mahallemde Maç Var Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Yerel

Mahallemde Maç Var Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen Mahallemde Maç Var turnuvasının final müsabakasında Tekkeköy-Gökpınar takımı, Yenişehir takımını 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuva, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve mahalleler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlendi.

17.05.2024 22:42
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- Mahallemde Maç Var'ın şampiyonu Tekkeköy-Gökpınar oldu

Bahattin Şimşek'in yönettiği turnuvada şampiyon belli oldu

DENİZLİ - Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen Mahallemde Maç Var turnuvasının final müsabakasında Tekkeköy-Gökpınar takımı, uzatma süresinin son dakikalarında bulduğu golle Yenişehir takımını 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, mahalleler arasındaki dayanışma ve bir araya gelme duygularını pekiştirmek amacıyla Mahallemde Maç Var turnuvası düzenlendi. Grup maçları, çeyrek ve yarı final maçlarının ardından Denizli Atatürk Stadı'nda final heyecanı yaşandı. Tekkeköy - Gökpınar ile Yenişehir takımları final müsabakasında karşı karşıya geldi.

Finali Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Tamer Karayay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizlispor'un eski teknik direktörü Mesut Bakkal ve il protokolü katılım gösterdi.

Maçın hakem triosunda ise FIFA kokartlı hakemlerden Bahattin Şimşek, Murat Tuğberk Curbay ve Gökhan Bilir yer aldı. Müsabakanın ilk yarısında karşılıklı goller bulan takımlar ikinci yarıda ise skor üretemedi. Uzatmalara giden mücadelenin bitimine saniyeler kala Tekkeköy- Gökpınar takımı, skoru 2-1 yapmayı başararak turnuvada şampiyonluğunu ilan etti.

Final maçının ardından turnuvada derece elde etmeyi başaran takımlara madalya ve kupaları verildi. Turnuvayı 4. tamamlayan Sümer takımına madalya ve kupaları Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri tarafından verildi. 3. Sümer ise kupa ve madalyalarını 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Tamer Karayay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek'in elinden aldı. Final müsabakasında 2-1 mağlubiyetle 2. olan Yenişehir de madalya ve kupasını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan aldı.

Turnuvada şampiyon olan Tekkeköy-Gökpınar ise Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un elinden aldığı kupayla kutlama yaptı.

Ayrıca turnuvanın açılış ve final müsabakalarında görev alan FIFA kokartlı hakemler Ümit Öztürk ve Bahattin Şimşek ile Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir ve Cihan Yurdakul'a da plaket verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahallemde Maç Var Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

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