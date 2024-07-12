Yerel

'Maharetli Eller' çarşısı açıldı

BURSA - Gürsu Belediyesi'nin ev hanımı kadınlar için tasarladığı 'Maharetli Eller' çarşısı bugün açıldı. Çarşıda, Gürsulu ev hanımlarının el emeğiyle yaptığı eserler görücüye çıktı.

Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Maharetli Eller' çarşısı Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, çok sayıda ev hanımı ve vatandaşın katılımıyla bugün açıldı. Çarşıda satılan el yapımı çantalar, çiniler ve örtüler büyük ilgi gördü. Açılışta konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hanım kardeşlerimizin seçim döneminde bizlerden böyle bir talepleri vardı. 'Başkanım halk eğitim merkezlerinde öğrendiklerimizi evde uyguladık. Yaptığımız eşyalar evlere sığmıyor' diye bizden bir yer talep ettiler. Bizim buradaki amacımız hanımlarımızın el emeğiyle ürettikleri ürünleri Bursa'ya tanıtmak. Burada çeyizlik ürünlerden yemeklere kadar bir çok emek var. Gayemiz pazarı açarak kardeşlerimize destek vermek. Hanımlarımızın ürettiği ürünleri de e-ticaret desteği vererek dünyaya pazarlamak. Bu ürünleri her gün duyulmaya başlayınca da pazarın değeri artmış olacak. Gürsu'da becerikli ve maharetli kardeşlerimiz var. Sadece onlara bir köprü olmak gerekiyordu. Onların güzelliklerini biraz daha ön plana çıkarmamız gerekiyordu. Bu pazarda da sizlerin katkısıyla bunu başardık. Açılışta bizleri yalnız bırakmayan sizlere ve ürün üretip burada ürünlerini satacak olan pazar esnafımıza hayırlı işler diliyorum" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve protokol ile pazarı gezerek satıcılara hayırlı işler diledi.