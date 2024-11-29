Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Soğuk Hava Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Soğuk Hava Nedeniyle İptal Edildi

Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Soğuk Hava Nedeniyle İptal Edildi

Harman Meydanı'nda her ay düzenlenen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, aralık ayının ilk haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle kurulmayacak. İkinci pazar günü için ise hazırlıklar devam ediyor.

29.11.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
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Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve tarihi doku içerisinde keyifli bir alışveriş ortamı sağlayan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' soğuk hava ve olumsuz kış şartları nedeniyle aralık ayının ilk haftasında kurulmayacak.

Her ayın birinci ve üçüncü pazarı Harman Meydanındaki yerinde gerçekleşen organizasyon, 1 Aralık Pazar günü hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın aralık ayının ikinci pazar günü kurulması planlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı Soğuk Hava Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika

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