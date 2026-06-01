Mahkeme, İngiltere'nin Ruanda'ya ödeme yapmaması kararını onayladı
Mahkeme, İngiltere'nin Ruanda'ya ödeme yapmaması kararını onayladı

01.06.2026 14:43
Lahey'deki mahkeme, iptal edilen göç anlaşması nedeniyle İngiltere'nin Ruanda'ya ödeme yapmamasına hükmetti.

Merkezi Lahey'de bulunan Daimi Hakemlik Mahkemesi, yasa dışı göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesini öngören ve daha sonra iptal edilen Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması kapsamında İngiltere'nin Ruanda'ya milyonlarca sterlin ödememesine karar verdi.

İngiltere ve Ruanda, İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan 2022'de iki ülke arasında imzalanan Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması, 2024 yılında Başbakan Keir Starmer tarafından iptal edilmişti. Merkezi Lahey'de bulunan Daimi Hakemlik Mahkemesi, anlaşma kapsamında ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle Ruanda tarafından başlatılan hukuki süreçte İngiltere'yi haklı buldu. Mahkeme, Ruanda'nın en az 60 milyon sterlinlik tüm maddi taleplerini reddederek İngiltere'nin Ruanda'ya iptal edilen anlaşma için milyonlarca sterlin ödememesine karar verdi. mahkeme heyeti tarafından yapılan açıklamada, Kasım 2024'te Ruanda'nın diplomatik notlarda "Nisan 2025 ve Nisan 2026'da Birleşik Krallık tarafından yapılacak herhangi bir ek ödemeden vazgeçmeyi" kabul ettiği kaydedildi.

İngiltere ve Ruanda arasında imzalanan göç anlaşması çeşitli itirazlarla karşı karşıya kalmıştı. Kasım 2023'te İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin uluslararası hukuka aykırı olduğuna hükmettiği anlaşma, Başbakan Keir Starmer tarafından Temmuz 2024'te göreve gelmesinin ardından iptal edilerek "tamamen sona ermiş" olarak nitelendirilmişti. - LAHEY

