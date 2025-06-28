Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu - Son Dakika
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Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu

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Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
28.06.2025 13:09
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Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
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Kayseri'de "sürekli tedaviye gidiyorum, ev hastaneye yakın" diyerek kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibinin oyununu mahkeme bozdu. Hastaneye durumu soran mahkeme, ev sahibinin hastaneye sürekli gitmediğini anlayınca kiracının evde oturmasına hükmetti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan bir kişi, Kayseri merkezde bulunan evinde oturan kiracıyı çıkartmak istedi. Sürekli gerekçe sunan ev sahibi, kiracıyı evinden çıkaramayınca tahliye davası açtı. Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğü için için sürekli ilçeden gelip gittiğini, bundan dolayı kiracının evinden çıkarılması gerektiğini belirtti.

EV SAHİBİNİN OYUNUNU MAHKEME BOZDU

Duruşmayı erteleyen mahkeme, bu sırada Erciyes Üniversitesi'ne ev sahibinin tedavi görüp görmediğini öğrenmek için yazı gönderdi. Gönderilen cevapta ev sahibinin geçmişte 3 günlük bir tedavi ile yatış gördüğü, bundan sonrada herhangi bir hastane kaydının olmadığı belirtildi. Mahkeme bunun üzerine ev sahibinin beyanlarının gerçeği yansıtmadığına hükmederek, kiracının evde oturmasına karar verdi.

"MAHKEMEDEN EMSAL BİR KARAR ÇIKTI"

Konuyu değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Özellikle son 3 senedir kiralardaki fahiş zamlar sebebiyle ev sahipleri çeşitli taktikler geliştirmeye başladılar. İçinde kiracının oturmasındansa boş bir evi yüksek fiyata vermek daha mümkün. 'Kızım Almanya'dan gelecek', 'kendi ihtiyacım var' gibi ev sahiplerinde klasik taktikler vardır. Bu şekilde evde oturan kiracıyı çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü evdeki kiracıyla beraber zam yapmak o kadar mümkün değil. Piyasanın başı bozukluğundan dolayı ciddi zamlar yapılıyor. Bu konular genellikle mahkemeye taşınmıyor. Kiracı ev sahibiyle kavgalı olmamak için evden çıkıyor. Kiracıların bu gerekçeler ile evden çıkıp, ev yine kiraya verilirse 1 yıllık kira bedelini alma hakları da var. Mahkemeden emsal bir karar çıktı. Ev sahibi kiracıya 'ev hastaneye yakın, sürekli tedavi görüyorum' diyerek evden çıkarmak istiyor. Kiracı da buna inanmıyor. Ev sahibi de tahliye davası açıyor. Davada kiracı mahkemeye 'kendisinin sağlık sorunu yok, hastaneye sürekli gittiği yok' diyor. Hakim, hastanelere soru sorup, ev sahibinin tedavi görüp görmediğini öğreniyor. İkinci bir evi olup olmadığı da ortaya çıkınca hakim doğal olarak tahliye talebini reddediyor. Kiracı da evde oturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KİRACI 1 YILLIK KİRA BEDELİNİ ALABİLİR"

Mahmut Şahin, "Daha önce hiçbir kiracı böyle bir dava ile karşı karşıya kalmadığı için bunun bir emsal kararı yoktu. Şimdi bir emsal karar var. Ev sahibinin kızının Almanya'dan geleceğini, oğlunun evleneceğini ya da kendi ihtiyacının olduğunu ispat etmesi gerekiyor. İspat edemezse tahliye talebi reddediliyor. Buna gerek kalmadan kiracı çıkmışsa ve ev yeni bir kiracıya verilmişse yine dava açıp 1 yıllık kira bedelini ev sahibinden alabilirler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yusufkaan5:
    Kiracıyı evden çıkaramayınca ne yapsın adam 0 0 Yanıtla
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