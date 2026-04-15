Aydın 1. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Vektörle Mücadele Kararına Karşı Özlem Çerçioğlu'nun Açtığı Davayı Reddetti

15.04.2026 17:40  Güncelleme: 19:33
(AYDIN) – Aydın 1. İdare Mahkemesi, AK Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'li üyelerin çoğunlukta olduğu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin vektörle mücadele hizmetlerinin büyükşehir tarafından yürütülmesine ilişkin kararının iptali istemiyle açtığı davayı reddetti. Mahkeme, hizmetin tek elden yürütülmesinin kamu yararına uygun olduğuna hükmetti.

Aydın 1. İdare Mahkemesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılan davada, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetlerinin büyükşehir belediyesi tarafından yürütülmesine yönelik kararlarını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, 27 Kasım 2025 tarihli ve 275 sayılı meclis kararı ile bu kararda ısrar edilmesine ilişkin 8 Aralık 2025 tarihli ve 324 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davanın reddine hükmetti.

Kararda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun büyükşehir belediyelerine çevre ve halk sağlığına ilişkin görevler yüklediği, vektörle mücadele hizmetinin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi. Bu hizmetin tek elden, planlı ve uyumlu şekilde yürütülmesinin kamu yararı açısından daha uygun olduğu vurgulandı.

Mahkeme, daha önce ilçe belediyelerine devredilen ilaçlama hizmetlerinin, yetkili belediye meclisi tarafından yeniden düzenlenebileceğine işaret ederek, dava konusu kararlarda hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti.

Kararda ayrıca, farklı belediyeler tarafından yürütülecek vektörle mücadelenin farklı yöntem ve kimyasal kullanımına yol açabileceği, bunun da çevre kirliliği ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, 2014 yılında aldığı kararla vektörle mücadele hizmetlerini ilçe belediyelerine devretmişti. 2025 yılında ise bu kararın iptal edilerek ilaçlama hizmetlerinin yeniden büyükşehir belediyesi tarafından yürütülmesine yönelik önerge Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmiş; Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, söz konusu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle meclis kararlarının iptali istemiyle dava açmıştı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
