Mahkumlar Fidan Dikti

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Bilecik'te "Geleceği Nefes İnsanlığa Nefes" projesi kapsamında mahkumlar fidan dikimine katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı Köyünde, "Geleceği Nefes İnsanlığa Nefes" projesi kapsamında fidan dikme törenine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü de katıldı. Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Tuncer, müdürlük personeli ve yükümlülerin katıldığı etkinlikte 3 bin adet ceviz fidanının dikimi yapıldı. - BİLECİK