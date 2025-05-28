Mahmudiye\'de Uçurtma Şenliği

Eskişehir Mahmudiye'de çocuklar, uçurtma şenliğinde gökyüzünü renklendirdi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mahmudiye'de GSB Spor Okulları kapsamında Atatürk İlkokulu öğrencileriyle Uçurtma Şenliği düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte, renkli uçurtmalar gökyüzünü süslerken, çocukların neşesi ve coşkusu herkesi mutlu etti. Şenlik, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. - ESKİŞEHİR
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