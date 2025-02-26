Mahsur Kalan Elektrik Ekibi Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Mahsur Kalan Elektrik Ekibi Kurtarıldı

Iğdır'da kar ve tipide mahsur kalan elektrik arıza ekibi, İl Özel İdaresi tarafından kurtarıldı.

26.02.2025 00:40
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Kar ve tipide mahsur kalan elektrik arıza ekibi kurtarıldı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde enerji nakil hatlarındaki arızayı gidermek üzere köye giden ekip karda mahsur kalınca yardıma İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Iğdır'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, enerji nakil hatlarında arızalara sebep oldu. Tuzluca ilçesindeki köylerde meydana gelen arızayı gidermek için elektrik arıza ekibi yola çıktı. Akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi yeniden bastırınca ARAS Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, yolda mahsur kaldı. Ekipler hemen İl Özel İdaresinden yardım istedi. Köy yolunda mahsur kalan ARAS Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahsur Kalan Elektrik Ekibi Kurtarıldı - Son Dakika

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