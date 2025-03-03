Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre uzunluğundaki çam ağacına merdiven yardımla ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. 30 dakika süren kurtarma çalışmalarının ardından ekipler kediyi ağaçtan kurtardı. Kontrolleri yapılan kedi tekrardan sokağa bırakıldı.