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"Mahzen-3" operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Mahzen-3" operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Osmaniye'de geçtiğimiz günlerde eş zamanlı olarak "Mahzen-3" operasyonu düzenlendi. Operasyanlarda elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Yapılan, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, kılıç, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Mahzen-3" operasyonu hakkında da bilgi vererek; "Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda İlimiz merkezinde elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan isimli şahısların yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit ve kasten yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edilmiş. Organize suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik olarak 4 Mart tarihinde 1 polis helikopteri, 88 ekip, 320 personel ve 9 Özel Harekat Timi'nin katılımlarıyla Osmaniye, Adana ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak "Mahzen-3" operasyonu gerçekleştirilmiş, 57 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucunda, 61 ruhsatsız tabanca, 32 tüfek, 1.5 kilogram muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda para ele geçirilmiştir. Osmaniye'mizde halkımızın huzurunu kaçıranlara, suçtan beslenenlere, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız "dedi.