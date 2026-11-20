Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Barosu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerine 6 metrelik sergide yer verdi. 6 binden fazla ismin bulunduğu sergiye binlerce çocuğun adı sığmazken, savaşların yarım bıraktığı hayatlara dikkat çekildi.

Malatya Barosu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla bir AVM'de sergi etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşan Malatya Barosu Başkanı Avukat Gökhan Ulu, her çocuğun doğuştan sahip olduğu hakların korunması gerektiğini belirterek, güvenli ortamda yaşama, nitelikli eğitim alma, sağlık hizmetlerine erişme ve oyun oynama hakkının önemini vurguladı.

"ÇOCUKLARI KORUMAK ERTELENEMEZ BİR HUKUKİ VE İNSANİ SORUMLULUKTUR"

Çocukların ihmal, istismar ve çocuk işçiliğinden korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Ulu, çocuk haklarının her koşulda gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Gökhan Ulu, hak ihlallerinin kabul edilemeyeceğini dile getirerek, "Bizlerin geleceği olan çocukların hak kaybına uğraması kabul edilemez. Çocukları korumak ertelenemez bir hukuki ve insani sorumluluktur" dedi.

Ulu, hukuk düzeninde ve toplumsal kararlarda çocuğun yüksek yararının temel ilke olması gerektiğini belirterek Malatya Barosu olarak çocuk haklarının korunması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

DÜNYA GENELİNDE ÇOCUKLARIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI HAK İHLALLERİ AÇIKLANDI

Programda söz alan Malatya Barosu Çocuk Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Komisyon Başkanı Avukat Hilal Akdoğan ise, dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine ilişkin verileri paylaşarak, "Ne yazık ki bu veriler; çocukların oynadığı oyunlar, gittiği okullar, yediği besinler veyahut sahip oldukları oyuncaklar üzerine değil. Bu konuşma, 21. yüzyılda öldürülen ve öldürülmeye devam edilen, emniyetsiz bir şekilde çalıştırılan çocuklara ilişkin verilerdir. Ve bilinmelidir ki bu veriler birer sayı değil, büyümesine izin verilmeyen binlerce çocuğun yarım kalan yaşamıdır" ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE 138 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR

UNICEF tarafından 11 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan tahminlere göre dünya genelinde yaklaşık 138 milyon çocuk işçi bulunduğunu belirten Akdoğan, bunların yaklaşık 54 milyonunun sağlıklarını, güvenliklerini ve gelişimlerini tehlikeye atabilecek işlerde çalıştırıldığını aktardı. Myanmar'da hayatını kaybeden çocuklara, Doğu Türkistan'da ailelerinden koparılan çocuklara ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan çocuk ölümlerine de değinen Akdoğan, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF verilerine göre 2024 yılında yaklaşık 4,9 milyon çocuğun beşinci yaş gününe ulaşamadan hayatını kaybettiğini söyledi. Bu ölümlerin büyük bölümünün önlenebilir olduğuna dikkat çekti.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için hazırlanan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki görsel oldu. Görselde 6 binin üzerinde çocuğun ismine yer verilebildiğini belirten Akdoğan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 21 bin 637 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.