Malatya Büyükşehir Belediyesi kentin altyapısını tamamen yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Büyükşehir Belediyesi kentin altyapısını tamamen yeniliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi kentin altyapısını tamamen yeniliyor
21.06.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte 35 milyar liralık altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek dirençli ve güçlü bir şehir oluşturduklarını söyledi. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Er, Malatya'da altyapıdan yollara kadar kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da 35 milyar liralık altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek dirençli bir şehir oluşturduklarını söyledi. Başkan Er, Malatya Beydağı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Başıbüyük ve dernek üyesi muhtarlarla Fırat Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Er, kentte yürütülen altyapı, yol ve yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malatya'da depremin izlerinin tamamen silinmesi için çalışmaların final aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Sami Er, sadece depremin yaralarını sarmadıklarını, aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini söyledi. TOKİ ve Emlak Konut tecrübesi, belediyecilik ve il özel idaresindeki birikimleriyle birlikte kentte güçlü bir çalışma yürüttüklerini belirten Er, birkaç ay sonra vatandaşların farklı bir Malatya göreceğini ifade etti.

<a class='keyword-sd' href='/malatya-buyuksehir-belediyesi/' title='Malatya Büyükşehir Belediyesi'>Malatya Büyükşehir Belediyesi</a> kentin altyapısını tamamen yeniliyor

35 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI YAPILIYOR

Başkan Sami Er, Malatya'nın yalnızca binalarıyla değil, altyapısıyla da güçlü hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kent genelinde 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını ifade eden Er, dirençli bir şehir ve geleceğin Malatya'sını oluşturmak için altyapının tamamen yenilendiğini söyledi. Er, hem kırsalda hem de merkez mahallelerde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, asbestli boruların tamamının değiştirildiğini kaydetti. Kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu hatları ve yer altı sularının deşarjı gibi alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Başkan Er, altyapı çalışmalarının kentin uzun vadeli ihtiyaçları dikkate alınarak planlandığını vurguladı. Malatya'da yürütülen yatırımların sadece mevcut sorunları gidermeye yönelik olmadığını belirten Er, deprem sonrası daha güvenli, güçlü ve sürdürülebilir bir şehir altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Er, "Biz dirençli bir şehir ve geleceğin Malatya'sını oluşturuyoruz. O nedenle altyapıyı tamamen yeniliyoruz" sözleriyle yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

MUHTARLARIN TALEPLERİ TEK TEK DİNLENDİ

Fırat Toplantı Salonu'nda düzenlenen buluşmada Başkan Sami Er, Malatya Beydağı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Başıbüyük ve dernek üyesi muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Mahallelerde yaşanan sorunlar, devam eden altyapı çalışmaları, yol ihtiyaçları ve hizmet beklentileri toplantıda ele alındı. Başkan Er, muhtarlardan gelen talepler üzerine ilgili daire başkanlıkları ve genel müdürlerle anında görüşmeler yaptı. Kendisine iletilen isteklerle ilgili gerekli talimatları veren Er, mahallelerdeki sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerin koordineli çalışacağını belirtti. Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların da yeniden yapıldığını ifade eden Başkan Er, kırsal bölgelerdeki yol sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Malatya'da herkesin göğsünü gererek "Güzel şeyler oluyor" diyebileceği hizmetler yaptıklarını dile getiren Er, depremin izlerinin silindiği, altyapısı güçlendirilmiş ve geleceğe hazırlanan bir Malatya için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Haber: Mehmet Güngördü

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sami Er, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Büyükşehir Belediyesi kentin altyapısını tamamen yeniliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı

12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
10:39
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 12:28:04. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediyesi kentin altyapısını tamamen yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.