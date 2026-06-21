Malatya Büyükşehir Belediyesi kentin altyapısını tamamen yeniliyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da 35 milyar liralık altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek dirençli bir şehir oluşturduklarını söyledi. Başkan Er, Malatya Beydağı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Başıbüyük ve dernek üyesi muhtarlarla Fırat Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Er, kentte yürütülen altyapı, yol ve yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malatya'da depremin izlerinin tamamen silinmesi için çalışmaların final aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Sami Er, sadece depremin yaralarını sarmadıklarını, aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini söyledi. TOKİ ve Emlak Konut tecrübesi, belediyecilik ve il özel idaresindeki birikimleriyle birlikte kentte güçlü bir çalışma yürüttüklerini belirten Er, birkaç ay sonra vatandaşların farklı bir Malatya göreceğini ifade etti.

35 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI YAPILIYOR

Başkan Sami Er, Malatya'nın yalnızca binalarıyla değil, altyapısıyla da güçlü hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kent genelinde 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıldığını ifade eden Er, dirençli bir şehir ve geleceğin Malatya'sını oluşturmak için altyapının tamamen yenilendiğini söyledi. Er, hem kırsalda hem de merkez mahallelerde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, asbestli boruların tamamının değiştirildiğini kaydetti. Kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu hatları ve yer altı sularının deşarjı gibi alanlarda önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Başkan Er, altyapı çalışmalarının kentin uzun vadeli ihtiyaçları dikkate alınarak planlandığını vurguladı. Malatya'da yürütülen yatırımların sadece mevcut sorunları gidermeye yönelik olmadığını belirten Er, deprem sonrası daha güvenli, güçlü ve sürdürülebilir bir şehir altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Er, "Biz dirençli bir şehir ve geleceğin Malatya'sını oluşturuyoruz. O nedenle altyapıyı tamamen yeniliyoruz" sözleriyle yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

MUHTARLARIN TALEPLERİ TEK TEK DİNLENDİ

Fırat Toplantı Salonu'nda düzenlenen buluşmada Başkan Sami Er, Malatya Beydağı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Başıbüyük ve dernek üyesi muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Mahallelerde yaşanan sorunlar, devam eden altyapı çalışmaları, yol ihtiyaçları ve hizmet beklentileri toplantıda ele alındı. Başkan Er, muhtarlardan gelen talepler üzerine ilgili daire başkanlıkları ve genel müdürlerle anında görüşmeler yaptı. Kendisine iletilen isteklerle ilgili gerekli talimatları veren Er, mahallelerdeki sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerin koordineli çalışacağını belirtti. Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların da yeniden yapıldığını ifade eden Başkan Er, kırsal bölgelerdeki yol sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Malatya'da herkesin göğsünü gererek "Güzel şeyler oluyor" diyebileceği hizmetler yaptıklarını dile getiren Er, depremin izlerinin silindiği, altyapısı güçlendirilmiş ve geleceğe hazırlanan bir Malatya için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Haber: Mehmet Güngördü