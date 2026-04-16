Malatya Çarşısı Canlanacak

16.04.2026 19:14
MESOB Başkanı Keskin, Malatya çarşısının bir an önce canlandırılması gerektiğini ifade etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Malatya Esnaf ve Sanatkar camiası olarak bu güzel yapılan hizmetleri, bir an önce Malatya çarşısını ayağa kaldırmamız lazım. Çarşısız il olmaz, çarşısız memleket olmaz. Bizim bu çarşıyı mutlaka canlandırmamız lazım" dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, beraberinde esnaf ve sanatkar odaları başkanları ile birlikte Malatya Çarşı merkezinde incelemelerde bulundu. Niyazı Mısri Caddesi, Turgut Temelli Caddesi, Kuyumcular Çarşısı ve çarşı merkezinde yapılan iş yeri, iş hanlarında inceleme yapan Keskin, yeni iş yerlerine taşınan esnaflara da hayırlı olsun dilek ve temennilerinde bulundu.

Keskin, "Bugün esnaf odası başkanlarımızla birlikte çarşı merkezini gezdik. Çarşımız güzel ve temiz olacak. Bazı dükkan çok ufak, ama bazı dükkanlarda gerçekten büyük. Biz çarşının sektör sektör olması gerektiğini ifade ediyoruz. Malatya çarşısında bugüne kadar böyle caddeler yoktu. Bunu vatandaşın görmesi lazım. Bizim oda başkanları olarak bunu beğenip beğenmemiz önemli değil, önemli olan esnafımızın beğenmesi, kabul etmesi lazım" dedi.

Keskin, "Malatya Esnaf ve Sanatkar camiası olarak bu güzel yapılan hizmetleri, bir an önce Malatya çarşısını ayağa kaldırmamız lazım. Çarşısız il olmaz, çarşısız memleket olmaz. Bizim bu çarşıyı mutlaka canlandırmamız lazım. Kurban Bayramı'ndan sonra artık çarşının tamamen yapıldığı, yeşil alanın yapıldığı, kaldırım ve yolların tamamen yapıldığı an bütün esnafımızın buraya taşınacağına ben yürekten inanıyorum. Burada emeğe geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Sayın Valimize, siyasilerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çarşı merkezinde küçük dükkanlar olduğu kadar büyük dükkanlarında olduğunu, ortaya güzel bir çarşının çıktığını belirten Keskin, çarşı merkezindeki alt yapıların biran önce bitirilmesi gerektiğini ifade etti. Keskin, "Malatya ayrı bir Malatya olacak, ayrı bir çarşımız olacak. İş yerleri çıkanlar mutlaka taşınmalı. İş yeri çıkmayanlara da biraz daha müsaade edilmesi gerekiyor. Milletimiz belki şu anda biraz kararsız davranıyor, ama çarşıdaki çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra da inşallah açılışını yapıldığı zaman da inanıyorum ki herkes şunu söyleyecek, 'Keşke bir an önce taşınsaydık' Malatya Çarşısı, gecesi ile gündüzü ile insanların gelip gideceği büyük bir yer merkez olacak" ifadelerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

