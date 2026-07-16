Malatya'da 15 Temmuz gecesi sela okundu - Son Dakika
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Malatya'da 15 Temmuz gecesi sela okundu

Malatya\'da 15 Temmuz gecesi sela okundu
16.07.2026 01:19
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Malatya'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu. Diyanet'in programı kapsamında Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı okunan sela ile şehitler rahmetle anıldı.

Malatya'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla saat 00.13'te kent genelindeki camilerde sela okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da okunan selalar, demokrasi mücadelesinin 10. yıl dönümünde aynı saatte yeniden yükseldi.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen program çerçevesinde, hain darbe girişimi gecesinde millete birlik ve beraberlik ruhu aşılayan sela sesleri, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı olarak okundu. Malatya'da da başta Kernek Karagözlüler Cami olmak üzere kent genelindeki camilerde saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yükseldi. Vatandaşlar sela seslerini dinlerken, 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sela programıyla hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar rahmet ve minnetle anıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da 15 Temmuz gecesi sela okundu - Son Dakika

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