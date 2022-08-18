Bir Bebeklerini Sma Nedeniyle Kaybeden Atabay Çiftçi İkinci Çocukları İçin Yardım Bekliyor

Malatya'da 2 aylıkken SMA Tip1 teşhisi konulan 6,5 aylık bebek Melik Atabay, yurt dışındaki gen tedavisine ulaşabilmek için yardım bekliyor. İlk bebeklerini SMA nedeniyle kaybeden Atabay çifti, 4,5 aylık tedavi sürecinde kalbi 5 kez duran Melik bebeği yaşamda tutmak için mücadele veriyor.

Mehmet-Canan Atabay çiftçinin çocukları Melik, 6,5 ay önce dünyaya geldi. Prematüre doğan minik bebeğin hareket edemediği ve solunumda sıkıntı çektiğini gören ailesi soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavi altına alınan Melik'e SMA Tip1 teşhisi konuldu. Daha önce bir evlatlarını SMA hastalığı yüzünden kaybeden Atabay ailesi, bir kez daha aynı acıyı yaşamak istemiyor.

"BAZEN SIKINTI ÇEKTİĞİ İÇİN BESLENEMİYOR"

SMA Tip1 hastası Melik'in annesi Canan Atabay, "Melik doğduğunda kaslarını hareket ettiremiyordu. Solunum sıkıntısı da yaşıyordu ama teşhis geç konuldu. Birazda prematüre doğmanın azizliğini yaşadı. 2 aylıkken zatürre geçirdi, ölümden döndü, kalbi durdu. Sonrasında da SMA hastalığı teşhisi konuldu. 4,5 ay hastanede yattı. 6-7 kere de kalbi durdu. Sıkıntılı süreçten geçiyor ama çok mücadele ediyor. En son boğazını ve midesini delmek zorunda kaldılar. Nefes almakta gerçekten zorluk çekiyor. Bazen sıkıntı çektiği için beslenemiyor. Aç bırakmak zorunda kalıyoruz. 2-3 gündür evde ama makinelerimiz eksik. Maddi ve manevi anlamda sıkıntı çekiyoruz" dedi.

Atabay, çocuğunu yurt dışındaki tedaviye ulaşmak için herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, "Çok insanın az parasına ihtiyacımız var. Hayırseverlerden destek bekliyoruz. Sıkıntılı bir süreç, çok SMA hastası var onu da biliyorum ama daha önce bir bebeğimiz SMA'dan öldü, bir bebeğimizi daha kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.

"MELİK BU İLACI ALIRSA İYİLEŞECEK, KENDİNE GELECEK, TOPARLAYACAK, OYNAYACAK, KOŞACAK"

Baba Mehmet Atabay ise oğlu Melik'e 2 aylıkken SMA Tip1 hastalığı teşhisinin konulduğunu ifade ederek, "Biz doktora zatürreden şüphelenerek götürdük. Teşhis konulduktan sonra 4,5 hastanede tedavi gördü. Şu an 6,5 aylık ve çocuğumuzu doğru dürüst kucağımıza alamadık, sevemedik, başını okşayamadık. 6,5 aylık ama sadece 15 gün kucağımızda kalabildi. Şu anda yine kucağımıza alamıyoruz. Boğazı delindi, karnından besleniyor. Enfeksiyon riski çok yüksek olduğu için korkuyoruz. Biz bir çocuğumuzu kaybettik, diğerini de kaybetmek istemiyoruz. Melik bu ilacı alırsa iyileşecek, kendine gelecek, toparlayacak, oynayacak, koşacak. İlacın maliyeti çok yüksek, herkesten yardım bekliyoruz. Bunun tedavisi var. Tedavinin maliyeti çok yüksek ama Türk vatandaşı bu konuda çok duyarlı, herkesin yardımıyla çocuğumuz tedaviye kavuşacak" diye konuştu.