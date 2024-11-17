Malatya'da 244 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da 244 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Malatya\'da 244 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Malatya'da, Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 244 öğrenci için icazet töreni gerçekleşti. Törende, ailelerin ve davetlilerin katılımıyla hafızların başarısı kutlandı.

17.11.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 244 kız ve erkek öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Malatya İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olan 244 öğrenci Yeni Kapalı Spor Salonunda 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Öğrenci ve ailelerinin yoğun katılım sağladığı törene AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile davetliler katıldı.

Tekbir ve salavatlar eşliğinde hafızlar salona girerken, aileler hafızları güller ile karşıladı. Tasavvuf korosunun sahne almasının ardından programın açılışında konuşan Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, icazet töreninde yaptığı konuşmada, şehrin Kur'an kurslarının ve eğitim kurumlarının, kadim medeniyetin önemli temsilcileri olduğunu vurguladı. Dolu, Malatya'nın deprem bölgesinde yaşadığı büyük felakete değinerek, "Şehrimiz deprem bölgesindeki diğer şehirler gibi çok ağır bir imtihandan geçti. Asrın felaketini yaşadık. Bu felakette yüzlerce cami ve Kur'an kursumuz yıkıldı. 100 camimize hiç başlayamadık. Ancak, Malatyalı kardeşlerimizin destek ve himayesiyle bu camiler de yeniden ayağa kalkacaktır inşallah" dedi.

Dolu, Malatya'da toplam 18 hafızlık kursu bulunduğunu ve yaklaşık 900 öğrencinin burada eğitim aldığını belirterek, "Bunun yanında 4-6 yaş grubunda 2 binin üzerinde öğrencimiz de Kur'an eğitimi almakta. Bu sene, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüzün telkin ve yol göstericiliğiyle, 7-10 yaş grubuna yönelik yıl boyu sürecek Kur'an eğitimlerine de başladık" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise icazet töreninde yaptığı konuşmada, genç hafızların başarısını ve önemini vurguladı. Er, "Bugün, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hayatlarını aydınlatan genç hafızlarımızın icazetlerine şahitlik ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' müjdesine nail olan evlatlarımız için toplandık" dedi.

Başkan Er, hafızlık sürecinin sadece Kur'an'ı ezberlemekle sınırlı kalmadığını belirterek, "Hafızlık eğitimini sadece öğrenciler için değil, onları yetiştiren aileler ve hocalar için de büyük bir emek, sabır ve gayret gerektiren bir yolculuk" ifadelerine yer verdi.

Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz da konuşmasında hafızların yetişmesinde emeği geçen hocalara ve ailelere teşekkür ederek, "Siz hafızalarımızı en güzel şekilde yetiştiren hocalarımıza ve her türlü emeği elinden geleni yapan ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak en büyük tebrik, Allah kelamı olan Kur'an'ı zihnine nakşeden siz genç hafızlarımıza" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Malatya'daki hafızlık geleneğinin derin köklerine vurgu yaptı. Akbulut, "Hamdolsun, bu pazar günü 244 hafızla bir araya gelmek nasip oldu" dedi.

Akbulut, bu kadim geleneğin devam etmesini sağlayan genç hafızları ve onlara destek veren herkese teşekkür ederek, "Allah'a sonsuz hamd ediyorum ki, Allah Resulü'nden bu yana bu kadim meslek, özellikle sizlerin sayesinde bugünlere kadar var olmuştur. Devletimiz ve milletimiz, Kur'an eğitiminde var gücüyle çalışmış, gönlü zengin hayırseverler bu eğitimleri desteklemiş ve bugünlere taşımıştır" diye ekledi.

Konuşmasının sonunda Akbulut, Malatyalılara seslenerek, "Sizlerin sayesinde, 244 hafızla ne kadar övünseniz azdır. Bu başarı, büyük bir gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, malatya, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da 244 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:59 Hizbullah’ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti
15:27 Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik Demokrat Parti kongresinde büyük gerginlik
15:15 Beylikdüzü’nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
11:58 Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson’ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı
11:40 Dünya’da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
11:10 Mike Tyson’u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:45 İsveç’te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı İsveç'te bakanın muz korkusu ülkeyi karıştırdı
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 17:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 244 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.