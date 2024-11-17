Malatya\'da 244 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

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Malatya'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 244 kız ve erkek öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Malatya İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olan 244 öğrenci Yeni Kapalı Spor Salonunda 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Öğrenci ve ailelerinin yoğun katılım sağladığı törene AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile davetliler katıldı.

Tekbir ve salavatlar eşliğinde hafızlar salona girerken, aileler hafızları güller ile karşıladı. Tasavvuf korosunun sahne almasının ardından programın açılışında konuşan Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, icazet töreninde yaptığı konuşmada, şehrin Kur'an kurslarının ve eğitim kurumlarının, kadim medeniyetin önemli temsilcileri olduğunu vurguladı. Dolu, Malatya'nın deprem bölgesinde yaşadığı büyük felakete değinerek, "Şehrimiz deprem bölgesindeki diğer şehirler gibi çok ağır bir imtihandan geçti. Asrın felaketini yaşadık. Bu felakette yüzlerce cami ve Kur'an kursumuz yıkıldı. 100 camimize hiç başlayamadık. Ancak, Malatyalı kardeşlerimizin destek ve himayesiyle bu camiler de yeniden ayağa kalkacaktır inşallah" dedi.

Dolu, Malatya'da toplam 18 hafızlık kursu bulunduğunu ve yaklaşık 900 öğrencinin burada eğitim aldığını belirterek, "Bunun yanında 4-6 yaş grubunda 2 binin üzerinde öğrencimiz de Kur'an eğitimi almakta. Bu sene, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürümüzün telkin ve yol göstericiliğiyle, 7-10 yaş grubuna yönelik yıl boyu sürecek Kur'an eğitimlerine de başladık" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise icazet töreninde yaptığı konuşmada, genç hafızların başarısını ve önemini vurguladı. Er, "Bugün, Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hayatlarını aydınlatan genç hafızlarımızın icazetlerine şahitlik ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' müjdesine nail olan evlatlarımız için toplandık" dedi.

Başkan Er, hafızlık sürecinin sadece Kur'an'ı ezberlemekle sınırlı kalmadığını belirterek, "Hafızlık eğitimini sadece öğrenciler için değil, onları yetiştiren aileler ve hocalar için de büyük bir emek, sabır ve gayret gerektiren bir yolculuk" ifadelerine yer verdi.

Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz da konuşmasında hafızların yetişmesinde emeği geçen hocalara ve ailelere teşekkür ederek, "Siz hafızalarımızı en güzel şekilde yetiştiren hocalarımıza ve her türlü emeği elinden geleni yapan ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Ancak en büyük tebrik, Allah kelamı olan Kur'an'ı zihnine nakşeden siz genç hafızlarımıza" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Malatya'daki hafızlık geleneğinin derin köklerine vurgu yaptı. Akbulut, "Hamdolsun, bu pazar günü 244 hafızla bir araya gelmek nasip oldu" dedi.

Akbulut, bu kadim geleneğin devam etmesini sağlayan genç hafızları ve onlara destek veren herkese teşekkür ederek, "Allah'a sonsuz hamd ediyorum ki, Allah Resulü'nden bu yana bu kadim meslek, özellikle sizlerin sayesinde bugünlere kadar var olmuştur. Devletimiz ve milletimiz, Kur'an eğitiminde var gücüyle çalışmış, gönlü zengin hayırseverler bu eğitimleri desteklemiş ve bugünlere taşımıştır" diye ekledi.

Konuşmasının sonunda Akbulut, Malatyalılara seslenerek, "Sizlerin sayesinde, 244 hafızla ne kadar övünseniz azdır. Bu başarı, büyük bir gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu. - MALATYA