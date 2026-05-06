Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.42'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA