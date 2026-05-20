Malatya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

Malatya\'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
20.05.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valiliği, depremin ardından 85 vatandaşın hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Malatya Valiliği, 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından 68 çağrının ulaştığı kentte 85 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Malatya Valiliği'nden son durumla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 68 ihbar ulaştığı, bunların 28'inin hasar tespit, 40'ının ise bilgi alma amaçlı olduğu kaydedildi. İlk saha incelemelerine göre Yazıhan ilçesi Bereketli ve Sürür mahallelerinde 2 ahırda kısmi çökme, Doğanşehir'de 1 bina ile 1 ahırda kısmi hasar, Arguvan ilçesinde ise 1 istinat duvarında yıkım meydana geldiği tespit edildiği belirtildi. Turgut Özal Üniversitesi'nde asma tavanın kısmen çökmesi sonucu 2 kişinin hafif şekilde yaralandığının ifade edildiği açıklamada, deprem sonrası hastanelere başvuran 85 vatandaştan 4'ünün tedavisinin sürdüğü, can kaybı bulunmadığı açıklandı.

Açıklamada, karayolları ekiplerinin Pütürge-Kubbe Dağı mevkiinde kaya düşmesi nedeniyle yol temizleme çalışmalarına devam ettiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin ise hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmasına devam edileceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Doğal Afet, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

22:38
İstanbul’da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde
22:14
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi
Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
21:31
Devlet Bahçeli’nin çağrısına destek veren Hatayspor’dan TFF’ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 22:58:54. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.