Malatya'da 50 bin erkeğe farkındalık çalışması - Son Dakika
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Malatya'da 50 bin erkeğe farkındalık çalışması

08.07.2022 18:11
Malatya'da 50 bin erkeğe farkındalık çalışması

Malatya'da, kadınlara şiddetle ilgili 50 bin erkeğe yönelik farkındalık çalışması yapılacak.

Malatya'da, kadınlara şiddetle ilgili 50 bin erkeğe yönelik farkındalık çalışması yapılacak.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme 2022 yılı 2. Dönem toplantısı, Vali Hulusi Şahin'in Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında yapılan çalışmalar ve etkinlikler ele alındı.

2022 yılının ilk 6 ayında yapılan etkinlikler ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin verilerin görüşülmesiyle başlayan toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Malatya'da 50 bin erkeğe yönelik yapılacak olan farkındalık çalışmasının detayları konuşuldu. "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla yılsonuna kadar gerçekleştirilecek faaliyetler toplantıda ele alındı.

Ayrıca KADES Uygulaması, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve 112 Acil Destek tanıtımına yönelik yapılacak farkındalık ve eğitim çalışmalarının tüm paydaşlar tarafından planlaması yapıldı.

Valilik 2 nolu salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Şahin'in dışında, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Onur Demez, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, ilgili kurum müdürleri, belediye temsilcileri ve üniversite temsilcileri iştirak etti.

Toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Yerel, Son Dakika

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